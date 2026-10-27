Obras de revitalização da Vila Rubim e Ponte Seca vão durar 18 meses

As obras de urbanização da área comercial da Vila Rubim, na região do Centro de Vitória, vão durar 18 meses. A previsão é de que a área com mais de 25 mil m², que fica entre as Avenidas Elias Miguel e Pedro Nolasco, e que vai da Ponte Seca até a Rua Construtor Vitorino Teixeira, fique pronta até abril de 2028.
O investimento é de R$ 11,2 milhões, e as primeiras intervenções devem acontecer na área da Ponte Seca, para não prejudicar o comércio durante o período de final de ano. “Vamos recuperar a ponte e construir uma área nova, para convivência, na parte inferior”, explica a prefeita Cris Samorini.
Essa parte, por sinal, também vai receber muitas das 271 vagas de estacionamento previstas na obra. Serão 199 vagas para carros de passeio, no total, além de 63 vagas para motocicletas, sete para carga e descarga e outras duas para táxis. E também serão instalados sete parquímetros, no modelo padrão da Prefeitura de Vitória.
Prevendo a demanda de bicicletas, incluindo as elétricas, o projeto ainda inclui sete paraciclos para a área da Vila Rubim, cada um com capacidade para cinco bicicletas, totalizando 35 vagas. E ainda será instalada uma estação de bicicletas compartilhadas, com capacidade para oito bicicletas.
“Vamos ter uma nova área de convivência. Será um ponto de visitação, com acesso por rampa e uma nova escada metálica que liga a parte superior da Ponte Seca à inferior, onde vai ficar parte do novo estacionamento”, explica Cris Samorini.
Com essas intervenções, ela acredita que a Vila Rubim vai ser ponto de visitação não apenas para comércio, mas também para passeios e encontros. O espaço embaixo da ponte, por sinal, também tem previsão para ser usado pela comunidade como área de eventos.
Por enquanto, a previsão é de que as primeiras interferências viárias na região comecem em até 40 dias. Mas, segundo o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, essa obra não deve impactar o trânsito na região. “Vamos ficar na área interna, sem atrapalhar quem trafega pelas avenidas Pedro Nolasco e Elias Miguel”, explica o secretário.
Perin disse, ainda, que o começo das obras será pela Ponte Seca. “Um pedido dos comerciantes e que acolhemos, para que não interfira nas vendas de final de ano”, pontua.
Os primeiros trabalhos serão de urbanização, incluindo as áreas da ponte, com praças e vagas de estacionamento, além de passarela ligando a parte de baixo com a de cima, e da nova escadaria metálica. E a Ponte Seca também terá uma iluminação cênica especial.
Mas a previsão é de que a região também receba obras de drenagem e pavimentação. O que provocaria desvios de trânsito nas ruas internas da Vila Rubim. “À medida que fizermos as intervenções, as vias serão alteradas, sempre respeitando o prazo legal de 15 dias de antecedência para comunicar essas mudanças”, reforça Gustavo Perin.
E o secretário, assim como a prefeita Cris Samorini, ainda garantiram a presença constante de uma equipe do município no local, para acompanhar a obra de perto e também manter o contato com comerciantes e moradores. “Não queremos que ninguém seja pego de surpresa”, frisa Perin.
No edital, divulgado pela prefeitura no início deste ano, o projeto de reforma da Vila Rubim previa um orçamento total de R$ 13,4 milhões. Mas a empreiteira vencedora da licitação ofereceu R$ 11,2 milhões.
“São mais de 91 obras em andamento na cidade de Vitória, em torno R$ 1,2 bilhão investidos, e todas no cronograma. Eventualmente tem uma parada, por causa de chuva etc., mas a gente recupera. E isso tem sido um marco importante”, reforça a prefeita.
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