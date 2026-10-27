Obras de revitalização da Vila Rubim e Ponte Seca vão durar 18 meses

As obras de urbanização da área comercial da Vila Rubim, na região do Centro de Vitória, vão durar 18 meses. A previsão é de que a área com mais de 25 mil m², que fica entre as Avenidas Elias Miguel e Pedro Nolasco, e que vai da Ponte Seca até a Rua Construtor Vitorino Teixeira, fique pronta até abril de 2028.





O investimento é de R$ 11,2 milhões, e as primeiras intervenções devem acontecer na área da Ponte Seca, para não prejudicar o comércio durante o período de final de ano. “Vamos recuperar a ponte e construir uma área nova, para convivência, na parte inferior”, explica a prefeita Cris Samorini.