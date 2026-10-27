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Eleições 2026

Viola Davis comemora vitória de Lula e mobiliza eleitores dos EUA

Atriz compartilha mensagem com imagens da Amazônia e do litoral. Publicação é feita uma semana antes das eleições legislativas americanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 09:47

Viola Davis negocia spin-off de 'Esquadrão Suicida'
Viola Davis negocia spin-off de 'Esquadrão Suicida' Reuters/Folhapress
Viola Davis utilizou suas redes sociais para parabenizar Lula (PT,) por sua reeleição à Presidência da República.
Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (26), imagens da natureza brasileira são contrastadas com cenas de ataques militares realizados pelos Estados Unidos e de manifestações no Brasil em que eram exibidos símbolos americanos, fazendo uma critica à intervenção americana em outros territórios.
O vídeo também explora um jogo de palavras com o sobrenome do presidente, Silva, e o termo "silva", que, em latim, significa "floresta", estabelecendo uma conexão entre o nome do presidente e a relação do Brasil com a natureza. "Floresta, em latim, é silva. Quem nasceu ali é da floresta. Os brasileiros sempre serão da Silva", diz o narrador do vídeo.
Em seguida, o vídeo apresenta uma adaptação da música "Lo Que Le Pasó a Hawaii", de Bad Bunny, utilizada pela campanha de Lula com a autorização do artista. Na versão adaptada, a letra, que originalmente aborda os impactos da colonização e da influência dos Estados Unidos sobre Porto Rico e o Havaí, passa a enfatizar a soberania nacional, tema explorado pela campanha do atual presidente.
"Obrigada, Brasil, por nos ensinar uma lição: é possível lutar pela democracia sem mentiras, sem violência e unindo a esquerda e a direita contra o fascismo e o extremismo. Sua juventude, seu amor e sua pluralidade são o poder de persuasão que você oferece ao mundo. Estamos observando e aprendendo. Axé!", escreveu a atriz na legenda da publicação.
A mensagem de Davis vem uma semana antes das eleições legislativas nos Estados Unidos, que vão acontecer no dia 3 de novembro, nas quais todas as cadeiras da Câmara dos Representantes serão renovadas, ao lado de 35 das 100 do Senado, além de eleições de governador para 36 estados.

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