Viola Davis comemora vitória de Lula e mobiliza eleitores dos EUA

Viola Davis utilizou suas redes sociais para parabenizar Lula (PT,) por sua reeleição à Presidência da República.

Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (26), imagens da natureza brasileira são contrastadas com cenas de ataques militares realizados pelos Estados Unidos e de manifestações no Brasil em que eram exibidos símbolos americanos, fazendo uma critica à intervenção americana em outros territórios.

O vídeo também explora um jogo de palavras com o sobrenome do presidente, Silva, e o termo "silva", que, em latim, significa "floresta", estabelecendo uma conexão entre o nome do presidente e a relação do Brasil com a natureza. "Floresta, em latim, é silva. Quem nasceu ali é da floresta. Os brasileiros sempre serão da Silva", diz o narrador do vídeo.

Em seguida, o vídeo apresenta uma adaptação da música "Lo Que Le Pasó a Hawaii", de Bad Bunny, utilizada pela campanha de Lula com a autorização do artista. Na versão adaptada, a letra, que originalmente aborda os impactos da colonização e da influência dos Estados Unidos sobre Porto Rico e o Havaí, passa a enfatizar a soberania nacional, tema explorado pela campanha do atual presidente.

"Obrigada, Brasil, por nos ensinar uma lição: é possível lutar pela democracia sem mentiras, sem violência e unindo a esquerda e a direita contra o fascismo e o extremismo. Sua juventude, seu amor e sua pluralidade são o poder de persuasão que você oferece ao mundo. Estamos observando e aprendendo. Axé!", escreveu a atriz na legenda da publicação.