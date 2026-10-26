Chico Buarque e Marieta Severo celebram com abraço a vitória de Lula

Separados desde 1996 após três décadas de casamento, Chico Buarque e Marieta Severo comemoram juntos neste domingo (25) a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Vídeo de Francisco Proner, enteado de Chico, mostra o cantor e a atriz emocionados e se abraçando após o anúncio da vitória de Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os dois estavam em uma sala com amigos e familiares, que gritaram e pularam quando o resultado da eleição foi divulgado. Marieta também pulou.

Ambos são apoiadores históricos do petista, além de serem símbolos do enfrentamento da classe artística contra a ditadura militar (1964-1985). Aos 82 anos, Chico participou de manifestações no Rio de Janeiro a favor de Lula na campanha eleitoral.

Marieta, 79, foi uma das convidadas da live organizada pelo deputado André Janones (Rede) no dia 22. Ela conversou com Lula durante a transmissão.

Caetano Veloso e Paula Lavigne também comemoraram a eleição. O cantor e a empresária publicaram uma foto fazendo o L de Lula. "Bora Lula, é tetra", escreveram sobre o quarto mandato do presidente, que começará em janeiro de 2027.

Os dois atuaram a favor de Lula durante toda a campanha eleitoral, com a empresária sendo uma das principais organizadoras de atos públicos de apoio ao petista.