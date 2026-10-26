Amaury Lorenzo desabafa sobre deficiência auditiva: 'Vou ser surdo completamente'

Amaury Lorenzo, ator que vive o personagem Lucas na novela das 7 da Globo, Por Você, postou um vídeo em seu perfil no Instagram em que comenta sobre sua deficiência auditiva na noite da última sexta-feira, 23. "Eu sou surdo, pessoa com deficiência bilateral progressiva. Faço uso de aparelhos auditivos, atrás da orelha e intracanal, dentro do ouvido. Sem esses aparelhos, não consigo trabalhar."