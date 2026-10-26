Oswaldinho do Acordeon morre aos 72 anos; relembre a carreira do músico

A morte repercutiu entre artistas da música brasileira. Chico César lamentou a perda ao compartilhar a notícia nas redes sociais. "Adeus, mestre. Você e sua música seguem em nossos corações", escreveu. O guitarrista Nelson Faria também prestou homenagem: "Hoje se foi um dos maiores sanfoneiros que esse País já conheceu. Vai fazer falta."