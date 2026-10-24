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Marina Sena explica ausência nas eleições após críticas por turnê na Europa

Internautas questionaram decisão da cantora de manter a agenda internacional durante a votação apontando possível contradição entre o posicionamento político da artista e a impossibilidade de comparecer às urnas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 11:41

A cantora Marina Sena
A cantora Marina Sena em apresentação no Rock in Rio 2026.. Foto: Fotoarena/Folhapress
A cantora Marina Sena explicou por que não poderá votar no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25), após receber críticas nas redes sociais por cumprir uma agenda de shows na Europa.
A artista afirmou que os compromissos profissionais foram assumidos no início do ano e envolvem equipes e profissionais de diferentes países, além de apresentações para fãs que vivem no exterior. Marina declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse estar triste por não conseguir participar da votação.
Em publicação em seu perfil no X, a cantora afirmou que tentou encontrar uma maneira de conciliar a turnê com o compromisso eleitoral, mas não conseguiu organizar uma viagem de ida e volta ao Brasil. "Votar para mim é um ato importante que exerço desde meus 16 anos com muito compromisso, mas desta vez, falhei no segundo turno", escreveu.
A ausência provocou críticas de internautas, que questionaram a decisão de manter a agenda internacional durante a votação e apontaram uma possível contradição entre o posicionamento político da artista e a impossibilidade de comparecer às urnas.
Uma das cobranças foi direcionada também à situação dos profissionais que trabalham com Marina durante a turnê. A repercussão levou o deputado federal André Janones (Rede-MG) a se manifestar em defesa da cantora.
"Palhaçada isso que estão tentando fazer com ela!", escreveu Janones. O parlamentar argumentou que Marina já havia se exposto publicamente ao declarar seu posicionamento político e que a expectativa de uma vitória de Lula no primeiro turno influenciou o planejamento da turnê.
"A menina é super influente, deu a cara a tapa, se expôs, tá militando abertamente, aí o único 'erro' dela foi acreditar que venceríamos no primeiro turno", afirmou. Ele também criticou o que diz considerar uma divisão entre apoiadores do mesmo campo político diante da polêmica.
Otimista com 1º turno
Marina, por sua vez, disse que realmente acreditava em um resultado favorável a Lula já na primeira votação. Segundo ela, o resultado do primeiro turno exigiu uma mobilização maior nas redes sociais e nas ruas. A cantora afirmou que decidiu continuar usando sua visibilidade para defender o candidato mesmo sabendo que não conseguiria votar no segundo turno.
A cantora tem apresentações da turnê "Coisas Naturais Europe Tour 2026" previstas em Portugal neste fim de semana, com show no Porto sábado (24) e em Lisboa no domingo (25).

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