Neymar compartilha foto de Nikolas Ferreira em ato na Praia de Camburi, em Vitória

O jogador Neymar compartilhou nos Stories do Instagram uma foto do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante um ato político realizado na Praia de Camburi, em Vitória, no último sábado (17). Na imagem, o parlamentar aparece de costas, com os braços levantados diante de uma multidão vestida de verde e amarelo.





A publicação original foi feita no perfil de Nikolas Ferreira e trazia a frase “O Brasil é nosso!”. Ao compartilhar o registro, Neymar também exibiu a mensagem “Você é diferente, meu amigo”, acompanhada de um emoji de palmas.