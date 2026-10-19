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Neymar compartilha foto de Nikolas Ferreira em ato na Praia de Camburi, em Vitória

Jogador repostou imagem publicada pelo deputado federal durante manifestação em apoio a Flávio Bolsonaro, realizada no último sábado (17), na capital capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 11:25

Neymar compartilha foto de Nikolas Ferreira em ato na Praia de Camburi
Neymar compartilha foto de Nikolas Ferreira em ato na Praia de Camburi MyPhoto Press/Folhapress; Reprodução Instagram @neymarjr

O jogador Neymar compartilhou nos Stories do Instagram uma foto do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante um ato político realizado na Praia de Camburi, em Vitória, no último sábado (17). Na imagem, o parlamentar aparece de costas, com os braços levantados diante de uma multidão vestida de verde e amarelo.


A publicação original foi feita no perfil de Nikolas Ferreira e trazia a frase “O Brasil é nosso!”. Ao compartilhar o registro, Neymar também exibiu a mensagem “Você é diferente, meu amigo”, acompanhada de um emoji de palmas.

Jogador repostou imagem publicada pelo deputado federal durante manifestação em apoio a Flávio Bolsonaro
Jogador repostou imagem publicada pelo deputado federal durante manifestação em apoio a Flávio Bolsonaro Reprodução Instagram @neymarjr

A imagem foi registrada durante uma manifestação em apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República. O ato reuniu apoiadores e lideranças políticas na orla da capital capixaba. O evento integrou a agenda de atos da campanha presidencial no Espírito Santo.

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