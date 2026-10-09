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Amanda Kimberlly registra B.O. após ataques à filha com Neymar

Influenciadora afirma que três perfis no X publicaram mensagens ofensivas sobre Helena, de 2 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 10:31

A influenciadora Amanda Kimberlly
A influenciadora Amanda Kimberlly Amanda Kimberlly no Instagram

A influenciadora Amanda Kimberlly usou as redes sociais e disse ter registrado um boletim de ocorrência após identificar ataques virtuais contra a filha, Helena, 2, fruto de breve relacionamento com Neymar Jr.


Nesta quinta-feira (8), a influenciadora relatou que três contas na plataforma X, antigo Twitter, publicaram mensagens ofensivas sobre a menina. Em uma sequência de stories no Instagram, ela afirmou que, além da queixa, solicitou formalmente à plataforma a preservação e o fornecimento de dados que permitam identificar os responsáveis.


Segundo ela, os autores poderão responder por seus atos conforme a legislação. Caso sejam menores de idade, seus responsáveis legais também poderão ser chamados a responder, quando cabível.


A influenciadora falou sobre o impacto das mensagens. "Como mãe, é difícil colocar em palavras a tristeza e a indignação de ler determinadas coisas sendo escritas sobre minha filha, especialmente quando partem de pessoas que sequer fazem parte da nossa realidade", declarou. Amanda acrescentou que os episódios a levaram a refletir sobre o que pode motivar alguém a direcionar tamanha hostilidade a uma criança.


Nos últimos meses, segundo a própria Amanda, ela optou por expor menos os ataques publicamente para não ampliar a visibilidade dos perfis envolvidos. Em vez de transformar cada episódio em confronto nas redes sociais, passou a reunir registros e encaminhar as informações pelos meios adequados. A influenciadora afirmou ainda que algumas pessoas já foram formalmente notificadas.


"Não tenho interesse em alimentar exposição, brigas ou tribunais virtuais. Tenho interesse em proteger minha filha e fazer com que aqueles que ultrapassarem os limites da liberdade de expressão respondam por seus atos na esfera adequada", escreveu.


Amanda também fez um alerta aos internautas que dizem defender Helena, mas recorrem a ataques contra outras crianças. Para ela, a proteção da filha não pode servir de justificativa para hostilizar menores de idade, independentemente de quem sejam seus pais. "Não se combate o mal com o mal."


Helena é filha de Amanda Kimberlly com Neymar. A menina nasceu em julho de 2024 e é uma das filhas do jogador, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Mel. Bruna Biancardi, atual mulher do atleta, espera Mariah.


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