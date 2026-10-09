Doméstica processa Pedro Scooby após descobrir empresas e R$ 1 milhão em dívidas

Uma ex-funcionária doméstica do pai de Pedro Scooby afirma ter descoberto cinco empresas registradas em seu nome sem consentimento e mais de R$ 1 milhão em dívidas. O surfista e o irmão, João Vitor Vianna, são réus no processo.
A mulher trabalhou durante sete meses em uma fazenda de Alexandre Cosme Vianna, pai do surfista, em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Segundo a ação, ela assinou documentos acreditando que eram relacionados à contratação e ao vínculo empregatício, mas acabou incluída como sócia de cinco empresas sem ter conhecimento da situação.
O caso veio à tona depois que a ex-funcionária sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e tentou solicitar um benefício por incapacidade temporária. Ao buscar o auxílio, ela descobriu que havia bloqueios judiciais em seu nome. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, responsável por representá-la, identificou as empresas e as dívidas vinculadas à trabalhadora.
Na Justiça, a ex-funcionária pede a anulação dos atos societários, a retirada de seu nome das cinco empresas e o pagamento de R$ 10 mil por danos morais.
A ação foi distribuída em 2 de outubro na 1ª Vara da Comarca de Barra do Piraí e aguarda análise judicial. Como Alexandre morreu em abril de 2024, Pedro Scooby e outros três herdeiros foram incluídos no processo.
Procurado sobre o caso, Pedro Scooby afirmou desconhecer as supostas irregularidades e disse que não mantém contato com o pai desde os 15 anos. O surfista também declarou que não teve acesso aos bens deixados por Alexandre e que abriu mão da herança.
"Meu pai me abandonou com 15 anos. Desde então, eu não tenho relação com ele, nenhuma. Ele faleceu e eu não tenho acesso a nada dele. Ele tinha outra família, então eu não tive acesso à herança nem nada. Inclusive, eu abri mão disso. E nunca corri atrás de nada, nunca", afirmou.
Scooby também declarou acreditar que foi incluído na ação por ser filho de Alexandre, mas reforçou que não tinha contato com ele havia mais de duas décadas.
Após a repercussão do caso, o surfista voltou a se manifestar nas redes sociais. Ele relatou que o pai deixou a família quando ele e o irmão ainda eram adolescentes e afirmou que a mãe enfrentou depressão e síndrome do pânico após o abandono.
"Se meu pai fez alguma coisa na vida dele, nunca tive acesso às coisas dele; nem depois que ele morreu tive acesso à herança dele. Inclusive abri mão da herança dele pela minha relação com ele. Minha vida sempre foi baseada na honestidade e no trabalho", declarou.
O surfista ainda negou qualquer envolvimento nas supostas irregularidades e afirmou que nunca teve problemas com pessoas que trabalharam com ele.
A inclusão de Pedro Scooby no processo, por ser herdeiro do pai, não significa, por si só, que ele tenha participado das irregularidades alegadas pela ex-funcionária.
Texto com informações do Golobo.com.