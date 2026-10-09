Doméstica processa Pedro Scooby após descobrir empresas e R$ 1 milhão em dívidas

Uma ex-funcionária doméstica do pai de Pedro Scooby afirma ter descoberto cinco empresas registradas em seu nome sem consentimento e mais de R$ 1 milhão em dívidas. O surfista e o irmão, João Vitor Vianna, são réus no processo.





A mulher trabalhou durante sete meses em uma fazenda de Alexandre Cosme Vianna, pai do surfista, em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro. Segundo a ação, ela assinou documentos acreditando que eram relacionados à contratação e ao vínculo empregatício, mas acabou incluída como sócia de cinco empresas sem ter conhecimento da situação.





O caso veio à tona depois que a ex-funcionária sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e tentou solicitar um benefício por incapacidade temporária. Ao buscar o auxílio, ela descobriu que havia bloqueios judiciais em seu nome. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, responsável por representá-la, identificou as empresas e as dívidas vinculadas à trabalhadora.





Na Justiça, a ex-funcionária pede a anulação dos atos societários, a retirada de seu nome das cinco empresas e o pagamento de R$ 10 mil por danos morais.





A ação foi distribuída em 2 de outubro na 1ª Vara da Comarca de Barra do Piraí e aguarda análise judicial. Como Alexandre morreu em abril de 2024, Pedro Scooby e outros três herdeiros foram incluídos no processo.