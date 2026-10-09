Mulher descobre que 'Seu Chico', do futebol do filho, era Chico Buarque

Para o filho de Monalisa Melo, "Seu Chico" era apenas mais um dos homens que costumavam jogar futebol com ele no condomínio.

Para a mãe, o apelido também não levantava grandes suspeitas. Até que ela finalmente decidiu conhecer o vizinho e descobriu que o colega de pelada era ninguém menos que Chico Buarque.

Monalisa contou o episódio em um vídeo publicado no TikTok e brincou com o que chamou de um "plot twist" inesperado. A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas e ultrapassou 850 mil visualizações e 250 mil curtidas.

Miguel, filho de Monalisa, costuma jogar futebol no condomínio onde mora. Entre os participantes das partidas estava um homem conhecido pelos moradores como "Seu Chico".

Foi só quando Monalisa se deparou com o homem durante uma das partidas que percebeu quem estava ali. "Fui assistir meu filho jogar futebol, quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira", escreveu.

Segundo ela, o momento de reconhecimento aconteceu quando viu o nome estampado na camisa do jogador. "Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa", contou.