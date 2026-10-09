Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Redes sociais

Mulher descobre que 'Seu Chico', do futebol do filho, era Chico Buarque

Monalisa Melo contou nas redes que só descobriu a identidade cantor ao conhecê-lo pessoalmente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 09:44

Miguel, filho de Monalisa, e o cantor Chico Buarque
Miguel, filho de Monalisa, e o cantor Chico Buarque Divulgação / FolhaPress
Para o filho de Monalisa Melo, "Seu Chico" era apenas mais um dos homens que costumavam jogar futebol com ele no condomínio.
Para a mãe, o apelido também não levantava grandes suspeitas. Até que ela finalmente decidiu conhecer o vizinho e descobriu que o colega de pelada era ninguém menos que Chico Buarque.
Monalisa contou o episódio em um vídeo publicado no TikTok e brincou com o que chamou de um "plot twist" inesperado. A publicação rapidamente chamou a atenção dos internautas e ultrapassou 850 mil visualizações e 250 mil curtidas.
Miguel, filho de Monalisa, costuma jogar futebol no condomínio onde mora. Entre os participantes das partidas estava um homem conhecido pelos moradores como "Seu Chico".
Foi só quando Monalisa se deparou com o homem durante uma das partidas que percebeu quem estava ali. "Fui assistir meu filho jogar futebol, quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira", escreveu.
Segundo ela, o momento de reconhecimento aconteceu quando viu o nome estampado na camisa do jogador. "Não acreditei no que meus olhos viam até ler o nome na camisa", contou.
A surpresa também se estendeu ao próprio Miguel. Nos comentários da publicação, Monalisa explicou que a família tem o hábito de ouvir as músicas de Chico Buarque em casa, mas o menino não havia relacionado a voz do cantor à pessoa com quem dividia as partidas de futebol.

Veja Também 

O apresentador do

Pedro Bial revela ter enfisema pulmonar devido ao consumo de cigarro: 'Arrependimento'

Xuxa alfineta Alexandre Borges após participação do ator no júri do Dança dos Famosos

Xuxa alfineta Alexandre Borges por nota para Junno Andrade no Dança dos Famosos

Mia Goth e Shia LaBeauf

Mia Goth pede divórcio de Shia LaBeouf e guarda da filha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Redes Sociais TikTok Chico Buarque
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor Renner compartilha nova fase profissional
Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo e promete preservar repertório da dupla
Prisão aconteceu no bairro São Marcos
Homem é preso após polícia encontrar drogas em casa em Marilândia
Imagem de destaque
O que diziam as pesquisas para presidente logo após o 1º turno em 2018 e 2022 — e o que mostram agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados