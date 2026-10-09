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Saúde

Pedro Bial revela ter enfisema pulmonar devido ao consumo de cigarro: 'Arrependimento'

Hoje com 68 anos, apresentador revelou que abandonou o hábito apenas aos 50
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 09:39

O apresentador do
O apresentador Pedro Bial Fábio Rocha/Divulgação

Pedro Bial revelou viver com enfisema pulmonar dado o tempo em que foi fumante. O apresentador, hoje com 68 anos, relatou em entrevista à GQ ter abandonado o hábito aos 50.

"Eu era um fumante bravo", disse. A doença respiratória é uma sequela do tabagismo.

"A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante", completou.

O que é enfisema pulmonar?

Segundo informações disponíveis no site do hospital Einstein, o enfisema pulmonar é uma doença obstrutiva crônica (DPOC). Conforme a progressão do quadro, maior se torna a dificuldade respiratória.

Além do tabagismo, outra causa para o desenvolvimento da doença é a alta exposição do indivíduo a gases tóxicos como poluentes de ar e combustíveis fósseis.

A doença traz alguns sintomas, como falta de ar, tosse constante, aumento da produção de catarro e chiado. O principal tratamento para enfisema pulmonar é a mudança de hábitos, além do uso de medicações que auxiliam a respiração, como os broncodilatadores e corticoides, mas um médico sempre deve ser consultado.

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