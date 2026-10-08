Enfisema pulmonar: o que é a doença de Pedro Bial e a relação com o cigarro

O jornalista e apresentador Pedro Bial, da TV Globo, revelou, em entrevista à revista GQ Brasil, que foi diagnosticado com um pequeno enfisema pulmonar, doença que está associada, entre outros fatores, ao tabagismo.





Aos 68 anos, ele contou que está em tratamento.Na conversa, Bial afirmou que parou de fumar há 18 anos e lamentou ter mantido o hábito durante décadas. “Eu era um fumante bravo. A minha vida é feita de arrependimento. Eu sou um arrependimento ambulante”, declarou.





Bial contou que começou a mudar seus hábitos aos 50 anos. Atualmente, sua rotina inclui caminhadas de meia hora em ritmo acelerado todos os dias, musculação com acompanhamento de um personal trainer de duas a três vezes por semana e prática semanal de tai chi chuan.





O enfisema pulmonar é uma doença crônica que faz parte do grupo da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Nele, as paredes dos alvéolos, pequenas estruturas responsáveis pelas trocas de oxigênio e gás carbônico, são destruídas. "O enfisema pulmonar é uma doença pulmonar crônica caracterizada pela destruição das paredes dos alvéolos, estruturas responsáveis pelas trocas de oxigênio e gás carbônico. Com isso, o pulmão perde elasticidade e fica mais difícil eliminar o ar", explica a pneumologista Márcia Bellote, da Bluzz Saúde.





O principal sintoma é a falta de ar, que costuma piorar de forma lenta ao longo dos anos. Tosse, com ou sem catarro, chiado no peito e redução da disposição para as atividades do dia a dia também podem aparecer. "A dificuldade para respirar surge primeiro durante esforços, como caminhar rápido ou subir escadas, e muitas vezes é percebida de maneira gradual, sendo atribuída à idade ou à "falta de condicionamento".





A especialista diz que no começo, a falta de ar pode ser discreta e aparecer apenas durante exercícios, fazendo com que muitas pessoas demorem a perceber o problema.





Esses sintomas não indicam, por si só, que a pessoa tem enfisema. Asma, problemas cardíacos, anemia e obesidade também podem causar falta de ar e cansaço. Por isso, é preciso avaliação médica para descobrir a causa.