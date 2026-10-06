Cicatrizes do diabetes: tratamento do ES é referência na prevenção de amputações

O médico ressalta que se trata de pacientes em estado extremamente grave e que a resposta não é igual para todos. Os resultados dependem da extensão da doença arterial, do controle da infecção e do diabetes, da função renal, do estado nutricional, do tabagismo e da adesão ao offloading e às demais etapas do tratamento.





"Além do protocolo específico com osteodistração angiogênica — técnica cirúrgica em que se realiza uma pequena janela controlada na cortical do osso da tíbia e se instala um dispositivo externo —, já ultrapassamos 600 pacientes tratados com diferentes modalidades de medicina regenerativa para feridas complexas", contabiliza o cirurgião.





Entre eles estão pacientes com úlceras vasculíticas graves e extremamente dolorosas, em quem o médico observou redução da dor, melhora do leito da ferida e maior possibilidade de avançar nas demais etapas do tratamento. "Também foram tratadas feridas infectadas, inclusive por bactérias multirresistentes, associando desbridamento, antibioticoterapia orientada por culturas e biomateriais com ação antimicrobiana, como determinados biovidros. Essa combinação pode contribuir para o controle da infecção e para a remissão das lesões", complementa Eliud.





A análise atual inclui 24 pacientes submetidos ao protocolo combinado de osteodistração angiogênica e terapias regenerativas. Com seis meses de acompanhamento, 17 permaneciam com o membro preservado — o que corresponde a uma taxa de salvamento de 71%. Todos esses pacientes apresentavam indicação prévia de amputação maior registrada em prontuário.





"Esse resultado se refere exclusivamente aos pacientes submetidos ao protocolo combinado e não deve ser confundido com o universo de mais de 600 pacientes tratados com outras modalidades de medicina regenerativa. Os resultados são encorajadores, mas representam uma série clínica preliminar, sem grupo de comparação, e não uma garantia individual de sucesso", pondera o cirurgião vascular.





O protocolo combinado é indicado principalmente para pacientes com isquemia crônica ameaçadora de membro, pé diabético ou feridas complexas — especialmente quando há alto risco de amputação, falha em tratamentos anteriores ou ausência de uma opção adequada de revascularização.





A indicação não é automática. Os médicos avaliam a anatomia arterial, a perfusão do membro, a extensão da ferida, a presença de infecção e o comprometimento ósseo, além da função renal, da condição cardiológica e da possibilidade de recuperação funcional.



