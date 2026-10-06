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Na Praia da Baleia

PM reage a assalto e esposa é baleada por suspeitos na Serra

Quatro suspeitos chegaram em duas motos; adolescente de 16 anos baleado foi apontado como um dos envolvidos no assalto

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 18:07

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

06 out 2026 às 18:07

A esposa de um policial militar foi baleada durante um assalto na Praia da Baleia, em Serra, na madrugada desta terça-feira (6). Ela estava com o marido quando quatro suspeitos, divididos em duas motos, chegaram armados. Segundo a corporação, o agente reagiu ao assalto e atirou contra o grupo, que revidou. Um dos disparos efetuados pelos suspeitos atingiu a mulher. 


Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, para receber atendimento médico. Durante as buscas, a Polícia Militar foi informada de que um adolescente havia dado entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com ferimentos provocados por arma de fogo.


Os militares foram até a residência do adolescente, onde encontraram uma roupa preta com manchas de sangue. Segundo a PM, o policial vítima do assalto reconheceu a vestimenta e apontou o jovem como um dos envolvidos no crime. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O adolescente, de 16 anos, foi autuado por ato infracionais análogos a duas tentativas de latrocínio e será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.

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