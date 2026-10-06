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Evaporadoras

Polícia investiga desaparecimento de peças de ar-condicionado em hospital de Colatina

Cinco evaporadoras antigas desapareceram do Hospital Estadual Sílvio Avidos; Polícia Civil investiga o caso

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 17:09

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 out 2026 às 17:09


Desaparecimento de peças de ar-condicionado foi registrado no Hospital Silvio Avidos, em Colatina Brunela Alves

A polícia investiga o desaparecimento de peças de aparelhos de ar-condicionado que estavam armazenadas no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), um levantamento realizado após a identificação de uma divergência constatou, até o momento, a ausência de cinco evaporadoras antigas e sem funcionamento. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina.


O registro inicial da ocorrência mencionava 26 aparelhos. A Sesa informou, porém, que esse número não foi confirmado após uma conferência feita pela gestão da unidade, em conjunto com a empresa responsável pela manutenção e os colaboradores envolvidos.


As cinco evaporadoras desaparecidas eram provenientes de doações e, apesar de não funcionarem, eram utilizadas para testes e para o aproveitamento de peças na manutenção de equipamentos em operação. Segundo a secretaria, a situação continua em apuração, após a conclusão do levantamento, serão adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.


Por se tratarem de equipamentos sem funcionamento e que não estavam em uso, não houve impacto na assistência prestada aos pacientes, de acordo com a Sesa. 


Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Deic de Colatina e que outras informações não serão divulgadas neste momento para preservar a apuração.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.

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