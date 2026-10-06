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Clima

Nove cidades do Sul do ES estão sob alerta para tempestade

Aviso do Inmet vale até as 23h59 desta terça-feira (6) e prevê chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 15:13

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

06 out 2026 às 15:13

Nove municípios do Sul do Espírito Santo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro, estão sob alerta amarelo para tempestades. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 8h52 e é válido até as 23h59 desta terça-feira (6).


O alerta de perigo potencial prevê chuvas entre 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.


Apesar do alerta válido para municípios do extremo-sul capixaba, a Climatempo avalia que o Espírito Santo, de forma geral, não está em área de risco para chuva forte nesta terça-feira (6). Em Vitória, a chance de chuva é baixa até domingo (11), com temperaturas máximas próximas dos 30°C ao longo da semana.

Municípios que estão sob alerta de tempestade
Municípios que estão sob alerta de tempestade Inmet/Divulgação
Confira os municípios com risco para tempestade

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Mimoso do Sul
  7. Muqui
  8. Presidente Kennedy
  9. São José do Calçado


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