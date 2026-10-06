Nove cidades do Sul do ES estão sob alerta para tempestade

Nove municípios do Sul do Espírito Santo, próximo à divisa com o Rio de Janeiro, estão sob alerta amarelo para tempestades. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 8h52 e é válido até as 23h59 desta terça-feira (6).





O alerta de perigo potencial prevê chuvas entre 20 a 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.





Apesar do alerta válido para municípios do extremo-sul capixaba, a Climatempo avalia que o Espírito Santo, de forma geral, não está em área de risco para chuva forte nesta terça-feira (6). Em Vitória, a chance de chuva é baixa até domingo (11), com temperaturas máximas próximas dos 30°C ao longo da semana.