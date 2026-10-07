O que é tireoidectomia total? Entenda a cirurgia de Netinho de Paula

O cantor Netinho de Paula, de 56 anos, passou por uma cirurgia para tratar o câncer de tireoide nesta quarta-feira (7). Segundo informações divulgadas por sua equipe, o procedimento foi realizado com sucesso e o artista está em recuperação, seguindo as orientações médicas.
De acordo com o boletim médico divulgado após a cirurgia, Netinho foi submetido a uma tireoidectomia total, com monitorização dos nervos laríngeos e retirada de linfonodos da região central do pescoço. Não foram identificadas metástases.
"Segundo a equipe médica que acompanha o cantor, as características observadas levaram à realização de uma punção para investigação, e o resultado apontou um carcinoma papilífero em estágio inicial."
O diagnóstico foi divulgado pela equipe do cantor em setembro, após exames recentes identificarem um nódulo na tireoide. A alteração foi investigada por meio de uma punção, que confirmou o carcinoma papilífero em estágio inicial. Após avaliação médica, foi indicada a realização da cirurgia.
A tireoidectomia total é uma cirurgia para retirada completa da glândula tireoide. O procedimento é realizado sob anestesia geral e, em alguns casos, também pode incluir a retirada de linfonodos do pescoço, quando existe indicação para isso. A extensão da cirurgia depende do tipo de doença, das características do tumor e da avaliação individual de cada paciente.
Aline Lauda, co-líder nacional de oncologia de cabeça e pescoço da Oncoclínicas, explica que a principal indicação é o tratamento do câncer de tireoide, mas a cirurgia também pode ser indicada em alguns casos de nódulos suspeitos ou indeterminados, bócios que provocam sintomas por compressão de estruturas do pescoço e algumas doenças benignas da tireoide, como determinados casos de hipertireoidismo. "A definição depende sempre da avaliação clínica, dos exames de imagem, da citologia da punção e das características de cada paciente".
No câncer de tireoide, a cirurgia é a principal estratégia de tratamento na maioria dos casos em que existe indicação de intervenção. "A escolha entre uma tireoidectomia total e uma cirurgia parcial depende principalmente do tamanho e das características do tumor, se há mais de um foco na glândula, se existe comprometimento dos linfonodos ou estruturas próximas e do risco de recorrência da doença. Em tumores de baixo risco e com características favoráveis, a retirada apenas de parte da tireoide pode ser suficiente. Já em situações de maior risco ou quando a doença compromete a glândula de forma mais extensa, a tireoidectomia total pode ser recomendada", explica a médica.
A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço e responsável pela produção de hormônios importantes para o funcionamento do organismo. O câncer ocorre quando células da glândula sofrem alterações e passam a crescer de forma descontrolada.
O carcinoma papilífero, identificado no cantor, é justamente o tipo mais frequente da doença. “O câncer de tireoide é um tumor maligno que acomete essa glândula e pode atingir tanto homens quanto mulheres, embora seja mais frequente na população feminina. O tipo mais comum é o carcinoma papilífero, seguido pelo carcinoma folicular. Existem ainda o carcinoma medular e o carcinoma anaplásico, que é mais raro e também mais agressivo”, explica Aline Lauda.
Embora a doença seja mais frequente entre as mulheres, a especialista ressalta que ainda não há uma causa definida para essa diferença. Além do sexo feminino, estão entre os fatores de risco a exposição à radiação ionizante na região do pescoço, histórico familiar de câncer de tireoide e algumas síndromes hereditárias.
Nas fases iniciais, o câncer de tireoide pode não provocar qualquer manifestação perceptível. Conforme a doença evolui, alguns sinais podem aparecer e merecem investigação.
“Na maioria das vezes, nos estágios iniciais, o câncer de tireoide é silencioso e o paciente não percebe nenhuma alteração. Em casos mais avançados, pode surgir um nódulo na parte da frente do pescoço ou ínguas na região cervical. Rouquidão persistente e dificuldade para engolir também podem aparecer”, explica Aline.
A presença de um nódulo, no entanto, não significa necessariamente câncer. Segundo a oncologista, a maioria dos nódulos da tireoide é benigna. Diante de uma alteração suspeita, a avaliação médica é necessária para determinar se há indicação de exames complementares.