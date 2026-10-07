O que é tireoidectomia total? Entenda a cirurgia de Netinho de Paula

A tireoidectomia total é uma cirurgia para retirada completa da glândula tireoide. O procedimento é realizado sob anestesia geral e, em alguns casos, também pode incluir a retirada de linfonodos do pescoço, quando existe indicação para isso. A extensão da cirurgia depende do tipo de doença, das características do tumor e da avaliação individual de cada paciente.





Aline Lauda, co-líder nacional de oncologia de cabeça e pescoço da Oncoclínicas, explica que a principal indicação é o tratamento do câncer de tireoide, mas a cirurgia também pode ser indicada em alguns casos de nódulos suspeitos ou indeterminados, bócios que provocam sintomas por compressão de estruturas do pescoço e algumas doenças benignas da tireoide, como determinados casos de hipertireoidismo. "A definição depende sempre da avaliação clínica, dos exames de imagem, da citologia da punção e das características de cada paciente".





No câncer de tireoide, a cirurgia é a principal estratégia de tratamento na maioria dos casos em que existe indicação de intervenção. "A escolha entre uma tireoidectomia total e uma cirurgia parcial depende principalmente do tamanho e das características do tumor, se há mais de um foco na glândula, se existe comprometimento dos linfonodos ou estruturas próximas e do risco de recorrência da doença. Em tumores de baixo risco e com características favoráveis, a retirada apenas de parte da tireoide pode ser suficiente. Já em situações de maior risco ou quando a doença compromete a glândula de forma mais extensa, a tireoidectomia total pode ser recomendada", explica a médica.





Como toda cirurgia, a tireoidectomia pode apresentar algumas complicações. Entre as principais estão sangramento, formação de hematoma, infecção e alterações temporárias ou permanentes da voz, que podem ocorrer quando há comprometimento do nervo laríngeo. "Outra possível consequência é a redução do cálcio no sangue, geralmente relacionada à alteração da função das paratireoides, que são pequenas glândulas localizadas próximas à tireoide. Além disso, quando toda a tireoide é retirada, o organismo deixa de produzir naturalmente os hormônios tireoidianos, sendo necessária a reposição hormonal", diz Aline Lauda .



