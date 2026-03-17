Endocrinologista explica se é perigoso ter nódulos na tireoide

Já no hipertireoidismo, caracterizado pelo excesso de hormônios tireoidianos, é comum que o paciente apresente perda de peso involuntária, taquicardia, tremores, ansiedade, irritabilidade, intolerância ao calor, sudorese aumentada, alterações no sono e aumento da frequência intestinal. Além das alterações hormonais, também podem ocorrer mudanças estruturais na glândula, como o aparecimento de bócio ou nódulos tireoidianos.

O tratamento é feito com acompanhamento clínico, nos casos de nódulo benignos. "O ultrassom vai detectar as características do nódulo. Para os benignos é feito o controle clínico a cada seis meses. Mas, dependendo do tamanho do nódulo esse tempo pode variar", diz a médica. Já para o nódulo maligno usa-se o exame chamado punção do nódulo para ter a certeza do diagnóstico. "É necessário, então, fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço para remoção do nódulo", finaliza Gisele Dazzi.

