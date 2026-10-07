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Vitor Vogas

Capitão Assumção declara que será independente na Assembleia

Nem Ricardo nem Pazolini. Nem base nem oposição. Qualquer que seja o resultado do segundo turno para governador do ES, o 2º deputado estadual mais votado diz que manterá postura de independência

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 19:07

Públicado em 

07 out 2026 às 19:07
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
No sentido da leitura, Assumção, Pazolini e Ricardo Ferraço Fotomontagem

Reeleito para seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Lucínio Castelo de Assumção, mais conhecido como Capitão Assumção, foi, pela segunda eleição seguida, o 2º deputado estadual mais votado do Espírito Santo. No início do próximo mandato, marcado para fevereiro, o parlamentar se verá numa situação sui generis: quem quer que seja o próximo governador, não será alguém que ele possa chamar de aliado. Ao contrário.


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Assumção não é aliado de Ricardo e nunca foi da base do governo Casagrande. Desde que chegou à Assembleia, em 2019, sempre lhe fez oposição – embora mais suave nos últimos três anos. Por essa razão, além obviamente do fato de que o PL apoia Pazolini, seria de se pensar: então ele é aliado de Pazolini, certo? Seria a conclusão natural... mas não é bem assim.


Na verdade, Assumção tem em Pazolini um adversário até maior do que tem em Ricardo. Não faz muito tempo, os dois se enfrentaram nas urnas e na Justiça. Foram adversários na disputa pela Prefeitura de Vitória em 2024, vencida no 1º turno pelo então prefeito. Assumção concorreu pelo PL e, durante aquela eleição municipal, não poupou críticas a Pazolini.


Por diversas vezes, o deputado disse que não considerava Pazolini representante da direita, por não se manifestar em defesa de algumas pautas bolsonaristas e não fazer a defesa pública do ex-presidente Bolsonaro.


Por publicações de Assumção, Pazolini o processou e obteve algumas vitórias na Justiça Eleitoral. O deputado foi condenado a pagar algumas multas, e a não quitação dessas pendências foi o motivo que por pouco não o deixou de fora desta eleição. Ele chegou a ter o registro de candidatura negado pelo TRE-ES, em decisão revista posteriormente.


Por essa e outra razões, Assumção antecipa: na próxima legislatura, manterá em plenário postura de independência, qualquer que seja o resultado do 2º turno entre Pazolini e Ricardo. 

Com certeza, postura independente. O governador quem escolhe é o eleitor, no dia 25. Eu não vou antecipar rótulo. A partir de fevereiro, o critério é o da coerência de 8 anos: projeto que for bom para o capixaba, eu voto a favor. Projeto ruim, eu voto contra. Isso vale se ganhar o Pazolini e vale se ganhar o Ricardo.”

Capitão Assumção (PL), deputado estadual reeleito

Ele completa: “O meu voto é de opinião. Não tenho entregas. Nem tenho lideranças em prefeituras ou Câmaras. Não vai mudar muita coisa”.

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Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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