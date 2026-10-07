Capitão Assumção declara que será independente na Assembleia

Reeleito para seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo (Ales), Lucínio Castelo de Assumção, mais conhecido
como Capitão Assumção, foi, pela segunda eleição seguida, o 2º deputado
estadual mais votado do Espírito Santo. No início do próximo mandato, marcado
para fevereiro, o parlamentar se verá numa situação sui generis: quem quer que seja o próximo governador, não será
alguém que ele possa chamar de aliado. Ao contrário.
> Clique aqui e receba em primeira mão a Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp
Assumção não é aliado de Ricardo e nunca foi da base do
governo Casagrande. Desde que chegou à Assembleia, em 2019, sempre lhe fez
oposição – embora mais suave nos últimos três anos. Por essa razão, além
obviamente do fato de que o PL apoia Pazolini, seria de se pensar: então ele é
aliado de Pazolini, certo? Seria a conclusão natural... mas não é bem assim.
Na verdade, Assumção tem em Pazolini um adversário até maior
do que tem em Ricardo. Não faz muito tempo, os dois se enfrentaram nas urnas e
na Justiça. Foram adversários na disputa pela Prefeitura de Vitória em 2024,
vencida no 1º turno pelo então prefeito. Assumção concorreu pelo PL e, durante
aquela eleição municipal, não poupou críticas a Pazolini.
Por diversas vezes, o deputado disse que não considerava Pazolini
representante da direita, por não se manifestar em defesa de algumas pautas
bolsonaristas e não fazer a defesa pública do ex-presidente Bolsonaro.
Por publicações de Assumção, Pazolini o processou e obteve
algumas vitórias na Justiça Eleitoral. O deputado foi condenado a pagar algumas
multas, e a não quitação dessas pendências foi o motivo que por pouco não o
deixou de fora desta eleição. Ele chegou a ter o registro de candidatura negado
pelo TRE-ES, em decisão revista posteriormente.
Por essa e outra razões, Assumção antecipa: na próxima
legislatura, manterá em plenário postura de independência, qualquer que seja o
resultado do 2º turno entre Pazolini e Ricardo.
Com certeza, postura independente. O governador quem escolhe é o eleitor, no dia 25. Eu não vou antecipar rótulo. A partir de fevereiro, o critério é o da coerência de 8 anos: projeto que for bom para o capixaba, eu voto a favor. Projeto ruim, eu voto contra. Isso vale se ganhar o Pazolini e vale se ganhar o Ricardo.”
Capitão Assumção (PL), deputado estadual reeleito
Ele completa: “O meu voto é de opinião. Não tenho entregas.
Nem tenho lideranças em prefeituras ou Câmaras. Não vai mudar muita coisa”.
Leia mais colunas de Vitor Vogas