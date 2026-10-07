Capitão Assumção declara que será independente na Assembleia

Reeleito para seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Lucínio Castelo de Assumção, mais conhecido como Capitão Assumção, foi, pela segunda eleição seguida, o 2º deputado estadual mais votado do Espírito Santo. No início do próximo mandato, marcado para fevereiro, o parlamentar se verá numa situação sui generis: quem quer que seja o próximo governador, não será alguém que ele possa chamar de aliado. Ao contrário.





> Clique aqui e receba em primeira mão a Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp





Assumção não é aliado de Ricardo e nunca foi da base do governo Casagrande. Desde que chegou à Assembleia, em 2019, sempre lhe fez oposição – embora mais suave nos últimos três anos. Por essa razão, além obviamente do fato de que o PL apoia Pazolini, seria de se pensar: então ele é aliado de Pazolini, certo? Seria a conclusão natural... mas não é bem assim.





Na verdade, Assumção tem em Pazolini um adversário até maior do que tem em Ricardo. Não faz muito tempo, os dois se enfrentaram nas urnas e na Justiça. Foram adversários na disputa pela Prefeitura de Vitória em 2024, vencida no 1º turno pelo então prefeito. Assumção concorreu pelo PL e, durante aquela eleição municipal, não poupou críticas a Pazolini.





Por diversas vezes, o deputado disse que não considerava Pazolini representante da direita, por não se manifestar em defesa de algumas pautas bolsonaristas e não fazer a defesa pública do ex-presidente Bolsonaro.





Por publicações de Assumção, Pazolini o processou e obteve algumas vitórias na Justiça Eleitoral. O deputado foi condenado a pagar algumas multas, e a não quitação dessas pendências foi o motivo que por pouco não o deixou de fora desta eleição. Ele chegou a ter o registro de candidatura negado pelo TRE-ES, em decisão revista posteriormente.





Por essa e outra razões, Assumção antecipa: na próxima legislatura, manterá em plenário postura de independência, qualquer que seja o resultado do 2º turno entre Pazolini e Ricardo.