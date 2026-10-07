Vaca atolada: aprenda a fazer esse prato tradicional para o jantar

A vaca atolada é um daqueles pratos que carregam história e aconchego. Típica da cozinha caipira de Minas Gerais e Goiás, ela nada mais é do que uma costela bovina cozida lentamente com mandioca, até a carne ficar macia no osso e a mandioca começar a se desfazer no caldo — é justamente esse “atolamento” da carne no purê natural da mandioca que dá nome ao prato.
É uma receita simples, feita com poucos ingredientes, mas que impressiona pelo sabor encorpado e pela textura cremosa. Confira, abaixo, o passo a passo!
Vaca atolada
Ingredientes
- 1,5 kg de costela bovina em pedaços
- 1 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de sopa de colorau
- Água quente o quanto baste
- Cheiro-verde picado, pimenta-do-reino moída, pimenta dedo-de-moça cortada em rodelas e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a costela com sal, parte do alho e pimenta-do-reino. Depois, em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio-alto e doure bem os pedaços de costela de todos os lados. Junte a cebola, o alho restante e o colorau e refogue. Acrescente o tomate e mexa até formar um molho. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por cerca de 40 minutos depois que pegar pressão, até a costela ficar macia.
Aguarde a pressão da panela sair. Abra a panela, adicione a mandioca e mais um pouco de água quente, se necessário, tampe de novo e cozinhe por mais 15 a 20 minutos. A mandioca deve ficar macia e começar a se desmanchar, deixando o caldo cremoso. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde e pimenta dedo-de-moça. Sirva bem quente.