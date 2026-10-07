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Reciclagem

Serra cadastra novos condomínios para programa de coleta seletiva

ReciclaSerra já tem 176 pontos de entrega voluntária no município, sendo 13 em condomínios; veja como participar

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 18:55

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

07 out 2026 às 18:55
ReciclaSerra começa cadastros para condomínios interessados participarem
ReciclaSerra começa cadastros para condomínios interessados participarem Arquivo/Sese

O Prefeitura da Serra está cadastrando novos condomínios interessados em aderir ao ReciclaSerra, programa municipal de coleta seletiva que já atende diferentes pontos da cidade. 


Atualmente, o programa conta com dois caminhões destinados ao recolhimento e 176 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pelo município. Desse total, 13 estão instalados em condomínios. A proposta da prefeitura é ampliar esse número e aumentar a participação dos moradores na separação correta dos resíduos recicláveis.


Os condomínios que aderirem ao programa recebem orientações sobre como separaros materiais recicláveis nas residências e organizar o armazenamento até o recolhimento. Os resíduos coletados são encaminhados às associações de catadores Abrasol, ARS Recicla e Recuperlixo.

O que é preciso para participar

Para aderir ao programa, o condomínio precisa adquirir uma bag, compartimento utilizado para armazenar os materiais recicláveis até o recolhimento. 


Após a manifestação de interesse, uma equipe técnica da Secretaria de Serviços (Sese) entra em contato com o representante do condomínio para agendar uma visita. Durante o encontro, são apresentadas orientações sobre a implantação da coleta seletiva, a separação dos resíduos e o funcionamento do serviço.


Os condomínios interessados podem se cadastrar pelo telefone ou WhatsApp (27) 98136-0089 ou pelo e-mail [email protected]. Segundo a prefeitura, não há prazo para encerramento das inscrições.



Os condomínios interessados podem se cadastrar pelo telefone ou WhatsApp (27) 98136-0089, ou pelo e-mail [email protected]. Segundo a prefeitura, não há prazo para encerramento das inscrições.

Coleta seletiva: como funciona

No ReciclaSerra, os moradores devem separar previamente materiais como papel, plástico, metal e vidro. Os resíduos precisam estar limpos e livres de contaminações antes de serem depositados nos Pontos de Entrega Voluntária.


Depois, o material é recolhido pelo serviço municipal e encaminhado às associações de catadores. Segundo a prefeitura, a iniciativa reduz a quantidade de resíduos enviada ao aterro sanitário e contribui para a geração de trabalho e renda.

Além dos PEVs instalados em condomínios, prédios públicos, logradouros e unidades de ensino, os moradores também podem levar materiais recicláveis aos ecopontos e Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs) do município.

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