Serra cadastra novos condomínios para programa de coleta seletiva

O Prefeitura da Serra está cadastrando novos condomínios interessados em aderir ao ReciclaSerra, programa municipal de coleta seletiva que já atende diferentes pontos da cidade.





Atualmente, o programa conta com dois caminhões destinados ao recolhimento e 176 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pelo município. Desse total, 13 estão instalados em condomínios. A proposta da prefeitura é ampliar esse número e aumentar a participação dos moradores na separação correta dos resíduos recicláveis.





Os condomínios que aderirem ao programa recebem orientações sobre como separaros materiais recicláveis nas residências e organizar o armazenamento até o recolhimento. Os resíduos coletados são encaminhados às associações de catadores Abrasol, ARS Recicla e Recuperlixo.