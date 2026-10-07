Serra cadastra novos condomínios para programa de coleta seletiva

O Prefeitura da Serra está cadastrando novos condomínios interessados em aderir ao ReciclaSerra, programa municipal de coleta seletiva que já atende diferentes pontos da cidade.
Atualmente, o programa conta com dois caminhões destinados ao recolhimento e 176 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pelo município. Desse total, 13 estão instalados em condomínios. A proposta da prefeitura é ampliar esse número e aumentar a participação dos moradores na separação correta dos resíduos recicláveis.
Os condomínios que aderirem ao programa recebem orientações sobre como separaros materiais recicláveis nas residências e organizar o armazenamento até o recolhimento. Os resíduos coletados são encaminhados às associações de catadores Abrasol, ARS Recicla e Recuperlixo.
Para aderir ao programa, o condomínio precisa adquirir uma bag, compartimento utilizado para armazenar os materiais recicláveis até o recolhimento.
Após a manifestação de interesse, uma equipe técnica da Secretaria de Serviços (Sese) entra em contato com o representante do condomínio para agendar uma visita. Durante o encontro, são apresentadas orientações sobre a implantação da coleta seletiva, a separação dos resíduos e o funcionamento do serviço.
Os condomínios interessados podem se cadastrar pelo telefone ou WhatsApp (27) 98136-0089 ou pelo e-mail [email protected]. Segundo a prefeitura, não há prazo para encerramento das inscrições.
Os condomínios interessados podem se cadastrar pelo telefone ou WhatsApp (27) 98136-0089, ou pelo e-mail [email protected]. Segundo a prefeitura, não há prazo para encerramento das inscrições.
No ReciclaSerra, os moradores devem separar previamente materiais como papel, plástico, metal e vidro. Os resíduos precisam estar limpos e livres de contaminações antes de serem depositados nos Pontos de Entrega Voluntária.