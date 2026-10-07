Por que milhares de tanajuras apareceram nas praias da Grande Vitória?

Um rastro escuro formado por milhares de formigas-cortadeiras tomou conta da areia de praias da Grande Vitória nesta semana. Conhecidas como tanajuras ou saúvas, elas costumam sair das colônias durante o período de reprodução, favorecido pelas chuvas e pela umidade.





O fenômeno foi explicado pelo doutor em Biologia e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Marcelo Teixeira Tavares, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (7).





Segundo o biólogo, machos e fêmeas deixam as colônias em uma revoada para se encontrar e reproduzir.