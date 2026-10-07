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Puma yagouaroundi

Gato-mourisco é resgatado ferido às margens de rodovia em Santa Teresa

Publicado em

07 out 2026 às 09:24
O felino foi encontrado debilitado proximidades da entrada de Santa Teresa
Gato-mourisco, da espécie Puma yagouaroundi, foi fevado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na Serra Crédito: Divulgação | BPMA

Um gato-mourisco, da espécie Puma yagouaroundi, foi encontrado ferido e resgatado pela Polícia Militar Ambiental às margens da rodovia de acesso a Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, na terça-feira (6). Segundo a corporação, o felino apresentava dificuldade para se locomover e ferimentos no focinho e em um dos membros posteriores.


O animal foi recolhido e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na Serra, na Grande Vitória, onde passará por avaliação veterinária e receberá atendimento especializado. Após a recuperação, ele deverá receber a destinação adequada.


O gato-mourisco é considerado “vulnerável” à extinção pelo Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (Salve), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).


Em caso de encontro com animais silvestres, a orientação é manter distância segura, evitar se aproximar ou tentar capturar o animal e acionar os órgãos competentes. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193 e a Polícia Militar Ambiental, pelo 190.

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Animais silvestres em áreas urbanas para fugir dos desmatamentos

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Loteria

Três apostas feitas no ES acertam a quina da Mega; uma delas vai receber R$ 66 mil

Publicado em 07/10/2026 às 09:38

Três apostas feitas no Espírito Santo acertaram a quina da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (6). Uma delas, um bolão com 20 cotas e sete dezenas marcadas, feito em Iconha, vai receber R$ 66.765,20. As outras duas apostas, de Colatina e Cachoeiro, fizeram uma aposta simples, de seis dezenas, e vão receber, cada, R$ 33.382,67. O prêmio principal acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 01 - 04 - 17 - 33 - 41 - 52.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Tráfico de drogas

Operação Legado prende um e busca foragidos em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 07/10/2026 às 08:57
Operação Legado, em Santa Maria de Jetibá
Operação Legado, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação | PCES

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (7), durante a segunda fase da Operação Legado, que investiga um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. Outros dois alvos de mandados de prisão preventiva continuam foragidos. 


Ao todo, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpre seis mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. Segundo a corporação, seis investigados foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas após a conclusão do inquérito.


Dos seis denunciados, quatro já estão presos e dois permanecem foragidos. Informações sobre o paradeiro dos investigados podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181.


A primeira fase da Operação Legado foi realizada em 30 de junho. Na ocasião, cinco pessoas, com idades entre 18 e 31 anos, foram presas em flagrante. Também foram apreendidos entorpecentes, mais de R$ 120 mil em espécie e dois veículos de alto valor.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Perigo

Defesa Civil alerta para risco de novo trecho de falésia desabar em Marataízes

Publicado em 06/10/2026 às 18:14

A Defesa Civil de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, emitiu um alerta para o trecho de falésias entre a Praia dos Cações e Caculucagem. Segundo o órgão, o processo de erosão marítima se intensificou e vem provocando desgaste e recuo da base dos taludes.


A situação já era acompanhada desde o início do ano, mas a evolução do processo erosivo aumentou a preocupação das equipes responsáveis pelo monitoramento. No local, já são observadas fissuras no paredão, desprendimento de blocos de solo e queda de vegetação. Há ainda raízes de árvores de grande porte expostas devido à perda de sustentação do terreno.


Em nota, o coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo, alertou para o risco de permanecer próximo às falésias, tanto na base quanto na parte superior do trecho. Segundo ele, a área continua sendo monitorada, está sinalizada e permanece interditada por segurança.


A equipe da Defesa Civil também segue acompanhando a região e permanece de prontidão para possíveis ocorrências.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Castelo

Homem de 51 anos é encontrado morto em rio no Sul do ES

Publicado em 06/10/2026 às 16:54
Corpo é encontrado às margens de rio em Castelo, no ES
Corpo é encontrado às margens de rio em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem de 51 anos foi encontrado morto em um rio no bairro Niterói, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (6). O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada da vítima da água.


Segundo a Polícia Militar, não havia sinais aparentes de violência. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), onde passará por exames que indicarão a causa da morte.


A identidade do homem não foi divulgada.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Norte capixaba

Carro com chave na ignição é furtado e fuga acaba em acidente em Linhares

Publicado em 06/10/2026 às 12:38

A facilidade de encontrar um carro estacionado com a chave na ignição no pátio de um posto de combustíveis em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi a oportunidade aproveitada por um homem para furtar o veículo na manhã desta terça-feira (6). A fuga, no entanto, durou pouco e terminou com o carro completamente destruído.


Segundo a Polícia Militar, o homem assumiu a direção assim que percebeu que a chave estava no veículo, no pátio de um posto no bairro Araçá. Ele saiu em fuga pelas ruas da cidade, mas colidiu contra a traseira de um caminhão que estava estacionado no bairo Aviso. 


Após o acidente, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi contido pelo motorista do caminhão até a chegada dos policiais militares. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Forte São João

Suspeito foge da PM, invade casa e tenta se esconder no banheiro em Vitória

Publicado em 06/10/2026 às 08:35
Material apreendido com o suspeito
Material apreendido com o suspeito Polícia Militar

Um homem, identificado como Leonardo Freitas de Oliveira, de 29 anos, foi preso após fugir de policiais militares, invadir a casa de uma moradora e tentar se esconder no banheiro do imóvel, no bairro Forte São João, em Vitória, no final da manhã de segunda-feira (5).


Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam um patrulhamento no Beco José Constantino Filho quando avistaram o suspeito em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas e área de atuação da facção Terceiro Comando Puro (TCP).


Ao perceber a presença dos militares, o homem correu pelas escadarias e invadiu a casa de uma moradora. Ele tentou se esconder dentro do banheiro, mas foi localizado pelos policiais.

Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o suspeito empurrou um sargento e tentou fugir novamente, mas acabou detido.


Com ele, os policiais encontraram um rádio comunicador, R$ 832,25 em dinheiro, pedras de crack e buchas de maconha.


O homem foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por tráfico de drogas, violação de domicílio e desobediência. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Próximo ao Clube do Saldanha

Carro pega fogo na Avenida Beira-Mar, em Vitória

Publicado em 05/10/2026 às 20:30

Um carro pegou fogo na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Avenida Beira-Mar, no bairro Forte São João, em Vitória, próximo ao Clube do Saldanha, na noite desta segunda-feira (5). Pessoas que passavam pelo local registraram o veículo já tomado pelas chamas (veja vídeo acima)


O Corpo de Bombeiros foi acionado, combateu o fogo e conseguiu extinguir as chamas. Segundo a corporação, não houve vítimas. O motorista informou aos militares que o veículo era emprestado. 


De acordo com informações levantadas pelos militares durante o atendimento, o fogo teria começado na região da caixa de fusíveis do automóvel, localizada próxima à lateral do motorista, e depois se espalhado pelo veículo, que ficou bastante danificado. 


Os Bombeiros ressaltaram, porém, que não é possível determinar a causa apenas com base no atendimento operacional. As circunstâncias que provocaram o incêndio serão investigadas.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Polícia

Homem é preso após agredir companheira e soltar pitbull contra PMs em Vila Velha

Publicado em 05/10/2026 às 14:25
Movimentação policial durante a ocorrência em Primeiro de Maio
Movimentação policial durante a ocorrência em Primeiro de Maio Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos foi preso após agredir a companheira, proferir ofensas racistas contra policiais e soltar um pitbull na direção dos militares, no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no último domingo (4). 


Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito, de 27 anos, relatou ter sido agredida com socos, chutes e empurrões. Durante a discussão, ela quebrou uma garrafa de vidro, e os dois acabaram feridos. 


Após ouvir a vítima, os policiais foram atrás do homem em uma esquina. De acordo com a corporação, ele estava alterado, resistiu à abordagem, ofendeu os militares e tentou fugir entrando em casa. Nesse momento, o suspeito chegou a soltar um pitbull na direção dos policiais. O cão foi contido por familiares, e o suspeito acabou preso. 


O homem e a companheira precisaram de atendimento médico por causa dos ferimentos. Em seguida, ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça e injúria, todos no contexto da Lei Maria da Penha, além de desacato e injúria racial. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Trânsito

Motorista e motociclista morrem após colisão na ES 315 em Boa Esperança

Publicado em 05/10/2026 às 13:30
A colisão aconteceu no bairro Nova Cidade, na tarde de domingo (4)
Motorista teria perdido controle do carro em uma curva e colidido com a moto Crédito: Leitor|AG

Um motorista e um motociclista morreram após uma colisão na ES 315, no bairro Nova Cidade, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (4). Segundo a Polícia Militar, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas e constataram a morte das duas vítimas. Os nomes e as idades dos condutores não foram informados.


Uma testemunha contou à PM que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o motorista do carro teria perdido o controle em uma curva, invadido a contramão e atingido a motocicleta. A dinâmica do acidente é investigada.


A Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para necropsia e posterior liberação aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Boa Esperança.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Motorista sem CNH perde controle de carro e quase invade farmácia no ES

Publicado em 05/10/2026 às 12:19

Um motorista de 26 anos perdeu o controle do carro e quase invadiu uma farmácia na tarde de domingo (4), por volta das 14h31, na Avenida José Hosken Franklin, no Centro de Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o veículo estava com o licenciamento em atraso.


De acordo com a polícia, uma equipe fazia patrulhamento pela cidade quando avistou um Chevrolet Celta prata sobre a calçada, preso entre um corrimão e o comércio. O condutor disse aos policiais que os freios do veículo falharam, fazendo com que perdesse o controle da direção.


O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ainda segundo a PM, foram aplicadas as medidas administrativas, e o carro foi removido por um guincho para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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