Gato-mourisco é resgatado ferido às margens de rodovia em Santa Teresa

Um gato-mourisco, da espécie Puma yagouaroundi, foi encontrado ferido e resgatado pela Polícia Militar Ambiental às margens da rodovia de acesso a Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, na terça-feira (6). Segundo a corporação, o felino apresentava dificuldade para se locomover e ferimentos no focinho e em um dos membros posteriores.





O animal foi recolhido e levado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na Serra, na Grande Vitória, onde passará por avaliação veterinária e receberá atendimento especializado. Após a recuperação, ele deverá receber a destinação adequada.





O gato-mourisco é considerado “vulnerável” à extinção pelo Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (Salve), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).





Em caso de encontro com animais silvestres, a orientação é manter distância segura, evitar se aproximar ou tentar capturar o animal e acionar os órgãos competentes. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193 e a Polícia Militar Ambiental, pelo 190.