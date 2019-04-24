Animais silvestres em áreas urbanas para fugir dos desmatamentos

Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo fala sobre a situação de muitos animais silvestres que passaram a viver em áreas urbanas - animais, como os gambás e saguis, que entram em apartamentos e condomínios, já não são raros. Ele explica que o processo de expansão das cidades, atrelado ao desmatamento, faz com que as espécies busquem o ambiente urbano em busca de alimentos e maior espaço. E vai o alerta: assim como transmitir doenças aos humanos estes animais podem também adquirir doenças humanas. Confira!