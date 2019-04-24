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CBN MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Animais silvestres em áreas urbanas para fugir dos desmatamentos

A análise é do comentarista Marco Bravo

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 10:49

Publicado em 

24 abr 2019 às 10:49
Nesta edição do CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, o comentarista Marco Bravo fala sobre a situação de muitos animais silvestres que passaram a viver em áreas urbanas - animais, como os gambás e saguis, que entram em apartamentos e condomínios, já não são raros. Ele explica que o processo de expansão das cidades, atrelado ao desmatamento, faz com que as espécies busquem o ambiente urbano em busca de alimentos e maior espaço. E vai o alerta: assim como transmitir doenças aos humanos estes animais podem também adquirir doenças humanas. Confira!
CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - Marco Bravo - 24-04-19

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