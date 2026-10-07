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Neste sábado (10)

Globo compra 'Dragon Ball' e 'Digimon' para edição especial da TV Globinho

'Três Espiãs Demais', outra produção clássica da faixa, é outra atração confirmada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 10:14

Dragon Ball e Digimon, que voltam a Globo para TV Globinho especial
Dragon Ball e Digimon, que voltam a Globo para TV Globinho especial Reprodução Dragon Ball / Digimon

A Globo adquiriu os direitos dos desenhos "Dragon Ball" e "Digimon" em uma edição especial da TV Globinho, que vai ao ar no próximo sábado (10), a partir das 9h. O retorno do programa infantil faz parte da programação do Criança Esperança.


Além dos animes, o desenho "Três Espiãs Demais" também está confirmado. A escolha pelas três atrações obedeceu a um critério: todas elas foram campeãs de audiência na versão clássica do programa, nos anos 2000.


"Digimon" tem 54 episódios e ficou no ar entre março de 1999 e março de 2000 no Japão. Concorrente de "Pokémon", foi um sucesso imediato. Estreou no Brasil em julho de 2000, em uma operação de quase guerra da Globo.


Na época, Angélica sofria muito para vencer o Bom Dia & Cia (1993-2022), do SBT, e o Eliana & Alegria (1998-2002), da Record. O programa da TV de Silvio Santos tinha os desenhos de Warner e Disney em um contrato milionário. Já a Record tinha "Pokémon" no auge da mania do Pikachu.


Três meses após seu fim no Japão, "Digimon" foi comprado por R$ 800 mil, o que o tornou a animação mais cara da história da televisão brasileira até hoje. Só para se ter uma ideia, cada episódio custou o dobro do que se pagava na época.


O valor também foi inflacionado porque a Globo queria "Digimon" logo. A estreia deveria ser em setembro, para se completarem seis meses de janela da exibição no Japão e para que a versão ocidental do desenho fosse concluída. A Globo pagou mais e antecipou a estreia.


Com o grande sucesso dos monstrinhos digitais, a Globo investiu e comprou "Dragon Ball" em 2001, após a saga de Goku fazer sucesso nas tardes da Band. O desenho de Akira Toriyama foi exibido na TV Globinho até o fim de sua versão diária, em 2012.


O especial TV Globinho volta ao ar com comando de Leticia Colin, Geovanna Tominaga, Ícaro Silva e Paulo Mathias Jr. A ex-BBB Milena Moreira, conhecida como Tia Milena, será repórter do programa.

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