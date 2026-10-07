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Heloisa Périssé assina contrato com Globo para reviver Monalisa em 'Avenida Brasil 2'

Atriz concluiu negociações nesta terça-feira (6) para participar de sequência da trama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 10:06

Heloisa Périssé assinou contrato nesta terça-feira (6) com a Globo. A atriz está confirmada em "Avenida Brasil 2", sequência da novela de sucesso escrita por João Emanuel Carneiro em 2012 pela emissora.


A continuação estreia em janeiro de 2027, na faixa atualmente ocupada por "Quem Ama Cuida". Na novela, Perissé reviverá Monalisa, o grande amor de Tufão (Murilo Benício). Os dois devem começar a nova trama separados um do outro.


A novela mais recente de Pérrissé na Globo foi "Êta Mundo Melhor" (2026). A emissora deve confirmar o nome da atriz oficialmente nos próximos dias em publicações nas redes sociais.


Salvo mudanças na programação, "Avenida Brasil 2" terá seu primeiro capítulo exibido em 25 de janeiro de 2027. A direção será de Ricardo Waddington, contratado pela Globo especialmente para ficar à frente da nova empreitada da emissora.


Do elenco da primeira versão, também estão confirmados nomes como Adriana Esteves, Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Juliano Cazarré e Karol Lannes. Entre os novatos, estão Cris Vianna, Jéssica Ellen e Drico Alves.


Por outro lado, ficarão de fora Isis Valverde, que viveu Suellen, e Débora Nascimento, que interpretou Tessália. Vera Holtz, que fez o papel de Mãe Lucinda, é outra que não conseguiu fechar com a Globo para a continuação.

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