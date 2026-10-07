Andaime despenca de prédio na orla da Praia da Costa, em Vila Velha

Um andaime suspenso, também chamado de balancim elétrico, despencou de um prédio na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (7). Dois trabalhadores ficaram feridos e foram levados para um hospital, segundo a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Um deles estava insconsciente quando foi resgatado.





A obra na fachada do edifício localizado na Avenida Antônio Gil Veloso é realizada há cinco meses. Uma empresa foi contratada para a reforma e outra para fazer a montagem e desmontagem do balancim. Foi no momento da desmontagem que o acidente ocorreu.





"Estamos usando esse equipamento há cinco meses e nunca tivemos problema. Conversei com um dos trabalhadores e ele falou que não conseguiu entender o que aconteceu porque foi muito rápido. Na hora de eles desatarem alguma coisa, houve um impacto no paracisco (bandeja de proteção) e rompeu o parabolt (chumbador mecânico)", detalhou Demetrio, da empresa Obrasul, responsável pela obra.





O síndico do prédio afirmou que os trabalhadores estavam utilizando equipamentos de segurança. Não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde das vítimas socorridas.





A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local e auxiliou no trânsito, já que uma faixa precisou ser interditada para atendimento médico. A via já foi liberada.