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Acidente

Andaime despenca de prédio na orla da Praia da Costa, em Vila Velha

A obra na fachada do edifício localizado na Avenida Antônio Gil Veloso é realizada há cinco meses

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 11:15

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

07 out 2026 às 11:15
Andaime despenca na orla da Praia da Costa, em Vila Velha
Andaime despenca na orla da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Um andaime suspenso, também chamado de balancim elétrico, despencou de um prédio na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (7). Dois trabalhadores ficaram feridos e foram levados para um hospital, segundo a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Um deles estava insconsciente quando foi resgatado.


A obra na fachada do edifício localizado na Avenida Antônio Gil Veloso é realizada há cinco meses. Uma empresa foi contratada para a reforma e outra para fazer a montagem e desmontagem do balancim. Foi no momento da desmontagem que o acidente ocorreu. 


"Estamos usando esse equipamento há cinco meses e nunca tivemos problema. Conversei com um dos trabalhadores e ele falou que não conseguiu entender o que aconteceu porque foi muito rápido. Na hora de eles desatarem alguma coisa, houve um impacto no paracisco (bandeja de proteção) e rompeu o parabolt (chumbador mecânico)", detalhou Demetrio, da empresa Obrasul, responsável pela obra.


O síndico do prédio afirmou que os trabalhadores estavam utilizando equipamentos de segurança. Não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde das vítimas socorridas. 


A Guarda Municipal de Vila Velha foi até o local e auxiliou no trânsito, já que uma faixa precisou ser interditada para atendimento médico. A via já foi liberada. 

Obra tinha alvará
A Prefeitura de Vila Velha informou que a obra do Condomínio Porto Oceânico possui Alvará de Licença para Construção emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade. A licença autoriza serviços de conservação do imóvel e substituição de acabamentos e de instalações elétricas e hidráulicas.

O alvará estabelece ainda que, em obras com quatro ou mais pavimentos, é obrigatória a instalação de tela de segurança e plataformas, conforme a NR-18.

"A prefeitura esclarece que a emissão do alvará não transfere ao município a responsabilidade pela execução da obra ou pela segurança dos trabalhadores. A execução dos serviços e o cumprimento das normas de segurança são de responsabilidade da empresa contratada e do responsável técnico pela obra, dentro de suas respectivas atribuições legais", reforçou a administração municipal. 

A reportagem de A Gazeta pediu posicionamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. 

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