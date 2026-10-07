Homem morre após ser baleado durante ação da PM em Vila Velha

Um homem, identificado como Eduardo Pereira dos Santos, de 31 anos, morreu após ser baleado durante uma ação da Polícia Militar na noite de terça-feira (6), no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha.





Segundo informações dos militares que atenderam à ocorrência, por volta das 20h30, equipes realizavam patrulhamento na região, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas, registros de homicídios e disputas entre facções criminosas.





Conforme levantamento da Inteligência da PM, o local seria utilizado por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Ainda segundo a corporação, as ruas são monitoradas por meio de câmeras clandestinas e por pessoas responsáveis por alertar os traficantes sobre a presença de policiais.





Em determinado momento, os militares receberam informações de que, na Rua Paulo Neves, criminosos estariam vendendo e consumindo drogas e ostentando armas de fogo. Os policiais foram até o local e viram um grupo que, ao perceber a presença das equipes, fugiu em direção a um beco conhecido como rota de fuga.





Os militares seguiram os suspeitos e realizaram buscas, mas não encontraram ninguém. As equipes, então, retomaram o patrulhamento.





Momentos depois, os policiais foram abordados por pessoas que informaram que um homem conhecido como “Dudu”, apontado como envolvido com o tráfico de drogas, estaria armado com uma pistola e carregando uma bolsa usada para transportar drogas.





Com as novas informações, os policiais se dividiram em equipes para tentar chegar ao local onde o homem estaria sem alertar os responsáveis pelo monitoramento da região por meio das câmeras.





Durante a ação, os militares precisaram pular muros. Um dos policiais se deparou com um homem com as mesmas características informadas pelas testemunhas. Houve uma tentativa de abordagem, mas, segundo a PM, o suspeito sacou uma arma que estava na cintura e apontou para o agente.





Ainda de acordo com a corporação, o policial atirou para se defender. Mesmo ferido, o homem tentou correr, mas caiu na entrada de um beco.





Uma pistola foi encontrada próxima ao homem. Identificado como Eduardo Pereira dos Santos, ele foi socorrido com vida e levado ao Hospital Evangélico de Vila Velha, mas morreu na unidade de saúde.





Na bolsa que estava com Eduardo, segundo a PM, foram encontrados pinos de cocaína, skunk, maconha, 67 unidades de pack, crack e R$ 33 em espécie.





De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Eduardo têm passagens pelo sistema prisional de novembro de 2013 a outubro de 2023, por crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas.