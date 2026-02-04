Mulher

Menopausa ou climatério? Saiba diferença e quando repor hormônios

O climatério é o período de transição na vida da mulher, quando o corpo passa da fase reprodutiva para a não reprodutiva

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 09:00

A menopausa é diagnosticada oficialmente após 12 meses consecutivos sem menstruação Crédito: Shutterstock/ Kostikova Natalia

A menopausa é o momento na vida de uma mulher em que ocorre a cessação definitiva da menstruação, sinalizando o fim da sua fase reprodutiva. Este processo é natural e ocorre, em média, por volta dos 45 aos 55 anos. A menopausa é diagnosticada oficialmente após 12 meses consecutivos sem menstruação.



Já o climatério é o período de transição na vida da mulher, quando o corpo passa da fase reprodutiva para a não reprodutiva. "É uma fase natural, como se fosse uma 'adolescência ao contrário'. Se na puberdade os hormônios despertam, no climatério eles começam a diminuir", explica a endocrinologista Maria Amélia Sobreira Gomes Julião.

A principal causa do climatério é a redução gradual da produção de hormônios pelos ovários, especialmente o estrogênio. Com o passar do tempo, o estoque de óvulos vai chegando ao fim, e essa mudança hormonal impacta todo o organismo.

Os assuntos serão tema de um encontro de mulheres onde será apresentada a Cartilha Climatério e Menopausa, no próximo domingo (08), em Vitória. O encontro é realizado pelo Lab Menos Pausa, um laboratório na forma de estudos e compartilhamento de ideias e experiências, onde são discutidos assuntos como climatério, menopausa e o envelhecimento feminino.

Os sintomas de climatério

A médica conta que os sintomas do climatério variam muito entre as mulheres, porém os mais comuns são a irregularidade no ciclo menstrual, as ondas de calor (os famosos fogachos), os suores noturnos e insônia, as oscilações de humor (irritabilidade, ansiedade ou tristeza), o cansaço excessivo e dificuldade de concentração, além de ressecamento vaginal.

Geralmente, essa transição começa entre os 40 e 45 anos. É um processo que pode durar vários anos até chegar à menopausa Maria Amélia Sobreira Gomes Julião Endocrinologista

Maria Amélia Sobreira Gomes Julião diz que muitas mulheres confundem os sintomas entre climatério e menopausa. "O climatério é todo o período de transição (que pode durar anos). Já a menopausa é um marco único, é a data da última menstruação da vida. Só confirmamos que a mulher entrou na menopausa após ela passar 12 meses seguidos sem sangrar".

Reposição hormonal

O tratamento busca devolver a qualidade de vida para a mulher. "Ele envolve desde mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada e exercícios, até a Terapia de Reposição Hormonal (TRH). O foco é aliviar os sintomas e prevenir doenças futuras, como a osteoporose".

Mas exista a hora certa para fazer reposição hormonal? A médica explica que o que existe a chamada de "janela de oportunidade". "A hora certa é geralmente logo no início dos sintomas que trazem desconforto e, preferencialmente, antes dos 60 anos ou antes de completar 10 anos de menopausa. Cada caso deve ser avaliado individualmente".



A reposição hormonal funciona devolvendo ao corpo, de forma controlada, os hormônios que os ovários não conseguem mais produzir. "Ela pode ser feita através de comprimidos, adesivos ou géis aplicados na pele. O objetivo é equilibrar o organismo e proteger a saúde dos ossos e do coração".

Com isso, é comum haver uma queda no desejo sexual devido à redução da testosterona e do estrogênio, além do desconforto causado pelo ressecamento vaginal. "Mas não é o fim da vida sexual. Com o tratamento adequado e a reposição hormonal bem indicada, é perfeitamente possível recuperar o prazer e manter uma intimidade saudável e satisfatória", finaliza Maria Amélia Sobreira Gomes Julião.

Serviço

4ª Edição do Lab Menos Pausa - Especialista Importam



Quando: 08 de fevereiro de 2026, na Casa Dourada na Ilha do Boi – Vitória-ES



Horário: 15 horas



Valor: R$ 70,00



Informações: (27) 99905-4261

