Pedro Bial diz que Andrea Bocelli abandonou entrevista após gafe

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:35
Uma entrevista de Pedro Bial com Andrea Bocelli acabou em climão para o apresentador. Segundo relato do próprio Bial, o cantor italiano interrompeu a entrevista após ser questionado sobre sua deficiência visual.
"Não foi culpa minha", falou Bial no programa Fim de Expediente, da CBN, apresentado por Dan Stulbach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy. "Ele [Bocelli] não gosta de falar da questão de ser cego. E tinham combinado de não ser falado, mas não me avisaram disso", explicou.
"E aí, não é que eu fui direto nesse assunto, mas ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado. Perguntei: 'você via futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar...' Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou", relatou Bial.
O apresentador disse que a entrevista, que era realizada por videochamada, não vai ao ar, já que o artista foi embora na primeira pergunta.
