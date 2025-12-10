Gafe

Pedro Bial diz que Andrea Bocelli abandonou entrevista após gafe

Apresentador irritou cantor com pergunta sobre deficiência visual

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:35

Pedro Bial relata gafe que cometeu com Andrea Bocelli Crédito: Globo

Uma entrevista de Pedro Bial com Andrea Bocelli acabou em climão para o apresentador. Segundo relato do próprio Bial, o cantor italiano interrompeu a entrevista após ser questionado sobre sua deficiência visual.

"Não foi culpa minha", falou Bial no programa Fim de Expediente, da CBN, apresentado por Dan Stulbach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy. "Ele [Bocelli] não gosta de falar da questão de ser cego. E tinham combinado de não ser falado, mas não me avisaram disso", explicou.

"E aí, não é que eu fui direto nesse assunto, mas ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado. Perguntei: 'você via futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar...' Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou", relatou Bial.

O apresentador disse que a entrevista, que era realizada por videochamada, não vai ao ar, já que o artista foi embora na primeira pergunta.

Este vídeo pode te interessar