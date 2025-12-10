Editorias do Site
Redes Sociais

Pedro Bial diz que Andrea Bocelli abandonou entrevista após gafe

Apresentador irritou cantor com pergunta sobre deficiência visual

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:35

Pedro Bial relata gafe que cometeu com Andrea Bocelli
Pedro Bial relata gafe que cometeu com Andrea Bocelli Crédito: Globo

Uma entrevista de Pedro Bial com Andrea Bocelli acabou em climão para o apresentador. Segundo relato do próprio Bial, o cantor italiano interrompeu a entrevista após ser questionado sobre sua deficiência visual.

"Não foi culpa minha", falou Bial no programa Fim de Expediente, da CBN, apresentado por Dan Stulbach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy. "Ele [Bocelli] não gosta de falar da questão de ser cego. E tinham combinado de não ser falado, mas não me avisaram disso", explicou.

"E aí, não é que eu fui direto nesse assunto, mas ele adora futebol. E aí eu fiquei interessado. Perguntei: 'você via futebol e você hoje continua vendo futebol, mas sem usar...' Alguma coisa assim. Cara, ele levantou e foi embora. Desligou", relatou Bial.

O apresentador disse que a entrevista, que era realizada por videochamada, não vai ao ar, já que o artista foi embora na primeira pergunta.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Pedro Bial diz que família cogitou suicídio assistido para mãe de 101 anos

Pedro Bial diz que família cogitou suicídio assistido para mãe de 101 anos

Imagem - Budah e Lara Santana brilham no programa Conversa com Bial

Budah e Lara Santana brilham no programa Conversa com Bial

Imagem - Mãe do jornalista Pedro Bial morre após completar 101 anos

Mãe do jornalista Pedro Bial morre após completar 101 anos

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Último romance de Preta Gil, O Kanalha dedica prêmio à cantora

Último romance de Preta Gil, O Kanalha dedica prêmio à cantora
Imagem - Prêmio Multishow 2025 consagra João Gomes e faz homenagem para Gilberto Gil

Prêmio Multishow 2025 consagra João Gomes e faz homenagem para Gilberto Gil
Imagem - Bichanos parecidos: 10 semelhanças entre gatos domésticos e felinos selvagens 

Bichanos parecidos: 10 semelhanças entre gatos domésticos e felinos selvagens 