Mãe do jornalista Pedro Bial morre após completar 101 anos

Apresentador publicou uma homenagem à mãe em seu Instagram: "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria"

No ano passado, Bial havia se emocionado ao relembrar que a mãe completaria 100 anos, no programa Conversa com Bial, com participação de Marília Gabriela e do filho, Theodoro Cochrane. "Em geral, eu que faço as pessoas chorarem nesse programa. Que lindo! Fiquei lembrando da minha mãe, que também inverteu tudo. Ela vai fazer 100 anos e, ao mesmo tempo, implico com ela, como você faz", confessou ele.>