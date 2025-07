Curioso

De Milton Cunha a Drauzio Varella, de quem são os currículos Lattes mais buscados do Brasil

Ranking mostra crescimento de interesse por perfis acadêmicos de personalidades públicas

Publicado em 3 de julho de 2025 às 10:53

O apresentador Milton Cunha e o Dr. Drauzio Varella aparecerem nos currículos mais procurados Crédito: Globo/Folhapress

O Brasil parece mais curioso do que nunca sobre a formação acadêmica de figuras públicas. Um levantamento recente revelou que o termo "Currículo Lattes" ultrapassou a marca de 7 milhões de buscas no último ano - um aumento de 22% em comparação com os 12 meses anteriores.>

O dado vem perto do Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado em 8 de julho, e revela que o interesse pela trajetória educacional de nomes famosos vai muito além da universidade.>

A pesquisa, feita pela plataforma Onlinecurriculo e com base no comportamento de buscas no Google, mostra que celebridades da mídia, divulgadores científicos e pensadores contemporâneos estão entre os donos dos currículos mais acessados. É um fenômeno que une ciência, cultura pop e entretenimento - um retrato de como o prestígio acadêmico pode dialogar com a popularidade.>

No topo da lista aparece Milton Cunha, conhecido comentarista de Carnaval da Globo. Dono de uma fala expansiva e figurinos que chamam a atenção, ele também ostenta um impressionante histórico acadêmico: é doutor e realiza atualmente seu terceiro pós-doutorado na UFRJ, com foco em estudos sobre cultura popular.>

Na segunda posição, surge Guilherme Terreri Lima Pereira, mais conhecido como Rita Von Hunty. A drag queen, que reúne milhões de seguidores nas redes sociais, é também professor de História e Ciência Política, e tem seu currículo Lattes muito visitado por internautas interessados tanto em suas ideias quanto em sua formação.>

A lista segue com nomes como o geofísico Sérgio Sacani, criador do canal Space Today, e o médico Drauzio Varella, referência nacional em medicina e divulgação científica. Leandro Karnal e Mario Sergio Cortella, dois dos pensadores mais populares do país, também aparecem no ranking, acompanhados do arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, figura frequente em debates sobre fé e ciência.>

Nomes da nova geração também ganham espaço, como Taiz Campbell, que se destaca pela produção de conteúdo científico nas redes, e Ian Neves, graduando em História pela USP. Ivana Jauregui, Ana Beatriz Barbosa Silva e o químico Marcos Eberlin também integram o grupo dos mais buscados.>

Dos 12 nomes mais pesquisados, oito têm produção registrada na plataforma Lattes, base oficial de currículos acadêmicos no Brasil. O dado aponta para uma valorização crescente do conhecimento formal e também para o desejo de conhecer o lado intelectual por trás de rostos famosos.>

Currículos Lattes mais buscados do Brasil

Em % de total de consultas (entre o top 12)>

Currículos Lattes mais buscados do Brasil Crédito: Onlinecurriculo.com.br

