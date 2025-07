Desabafo

Não tem sido fácil resgatar a felicidade, diz Tati Machado após perda do filho

"Me assistir sorrindo assim, sem perceber, me deu um orgulho danado de mim", escreveu a apresentadora

Ainda sofrendo pela perda do filho que esperava, a apresentadora Tati Machado usou as redes sociais para fazer um novo desabafo e afirmou que não tem sido fácil voltar a sorrir.>

Ela fez uma viagem para o Amazonas e aproveitou um trecho de um vídeo no qual aparece mais alegre com seu marido para fazer uma reflexão.>

"Me assistir sorrindo assim, sem perceber, me deu um orgulho danado de mim. Porque sei bem do esforço. É um mix de sentimentos", destacou.>