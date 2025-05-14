Dias antes de anunciar a perda do bebê, Tati Machado relembrou aborto em 2019

Tati Machado Crédito: Fabiano Battaglin / Gshow

Poucos dias antes de comunicar a perda de seu bebê, a apresentadora Tati Machado havia revelado, em entrevista ao Gshow, que sua gestação atual era marcada por muita apreensão, consequência de um aborto espontâneo sofrido em 2019, no dia de seu aniversário.

“Tive um aborto espontâneo, ficamos muito abalados e agora veio uma apreensão grande. Nessa fase [com oito meses], estou começando a relaxar, mas no começo era difícil ganhar as coisas e me apegar por medo do que podia acontecer. Foi um trauma mesmo, sofri o aborto no meu aniversário. Ainda não é fácil. Sempre vou para os exames muito nervosa e saio saltitante.", declarou na ocasião. O relato torna ainda mais comovente a notícia divulgada pela própria Tati nesta terça-feira (13), em suas redes sociais.

A apresentadora, que estava com 33 semanas de gestação, contou que deu entrada na maternidade após perceber a ausência de movimentos do bebê. Lá, os médicos constataram a interrupção dos batimentos cardíacos do pequeno Rael, seu primeiro filho com o cineasta Bruno Monteiro.