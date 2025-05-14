Robson Nunes e Micheli Machado anunciam perda de bebê na reta final da gestação

Casal de atores divulgou a perda da segunda filha nesta segunda-feira Crédito: Reprodução Instagram @michelimachado / @jaimeleme

Os atores Micheli Machado e Robson Nunes anunciaram a morte do bebê que esperavam, já na reta final da gestação.

A atriz percebeu a ausência de movimentos do bebê na sexta-feira. Até então, a gravidez corria normalmente.

Ela foi para a maternidade e foi constatada a ausência de batimentos cardíacos da bebê. Micheli precisou ser internada para passar por uma cesárea de emergência na manhã de sábado (10), para a retirada da bebê.

"Neste momento de profunda dor, a família agradece as mensagens de carinho e perde orações para que sua anjinha faça uma passagem de luz e em paz", disse a assessoria de imprensa da atriz.