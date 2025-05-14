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Tristeza

Robson Nunes e Micheli Machado anunciam perda de bebê na reta final da gestação

Na última sexta-feira (9), Micheli percebeu a "ausência de movimentos" da bebê e foi ao hospital para fazer exames de emergência, que constaram a morte do feto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 08:56

Casal de atores divulgou a perda da segunda filha
Casal de atores divulgou a perda da segunda filha nesta segunda-feira Crédito: Reprodução Instagram @michelimachado / @jaimeleme
Os atores Micheli Machado e Robson Nunes anunciaram a morte do bebê que esperavam, já na reta final da gestação.
A atriz percebeu a ausência de movimentos do bebê na sexta-feira. Até então, a gravidez corria normalmente.
Ela foi para a maternidade e foi constatada a ausência de batimentos cardíacos da bebê. Micheli precisou ser internada para passar por uma cesárea de emergência na manhã de sábado (10), para a retirada da bebê.

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"Neste momento de profunda dor, a família agradece as mensagens de carinho e perde orações para que sua anjinha faça uma passagem de luz e em paz", disse a assessoria de imprensa da atriz.
O casal já é pai de Morena, de 13 anos. O nome da filha que eles esperavam ainda não havia sido divulgado.

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