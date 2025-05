Tristeza

Apresentadora Tati Machado anuncia perda de bebê na reta final da gravidez

Nota oficial diz que Tati Machado precisou passar por trabalho de parto e está sob cuidados

Nesta terça-feira (13), a apresentadora Tati Machado revelou que perdeu o bebê que estava esperando. Grávida de 33 semanas, a artista fez uma postagem nas redes sociais através de sua equipe. Ela seria mãe de um menino. Veja o anúncio no fim da matéria .>

"Foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", diz parte da nota, publicada nos stories.>

A nota oficial diz que Tati Machado precisou passar por trabalho de parto e está sob cuidados. Após a publicação, a apresentadora da TV Globo optou por fechar os comentários das suas postagens no Instagram.>

"Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica." >