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Luto gestacional

Além de Tati Machado: veja outras famosas que perderam o bebê durante a gravidez

De Lexa a Rafa Kalimann, relatos recentes escancaram a dor do luto gestacional e a importância de falar sobre o tema com empatia e acolhimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 11:08

Sabrina Sato, Michele Machado e Rafa Kalimann tiveram aborto espontâneo recentemente
Sabrina Sato, Michele Machado e Rafa Kalimann tiveram aborto espontâneo recentemente Crédito: Ricardo Bufolin / Jaime Leme / Leo Rosario
Nesta terça-feira (13), a apresentadora Tati Machado anunciou a perda de seu bebê, Rael, aos oito meses de gestação. Ela e o marido, o cineasta Bruno Monteiro, esperavam o primeiro filho do casal. Dias antes, Tati havia revelado em entrevista que já havia enfrentado um aborto espontâneo em 2019, o que trouxe ainda mais apreensão durante a gestação atual.
A notícia sensibilizou o público e abriu espaço para relembrar outras mulheres famosas que também compartilharam suas experiências de perda gestacional nos últimos tempos. Confira:

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Micheli Machado

Casal de atores divulgou a perda da segunda filha
Casal de atores divulgou a perda da segunda filha nesta segunda-feira Crédito: Reprodução Instagram @michelimachado / @jaimeleme
A atriz Micheli Machado, esposa do também ator Robson Nunes, viveu situação semelhante na última semana. A nota divulgada nas redes sociais por sua equipe informou que, mesmo com a gravidez seguindo de forma saudável, ela percebeu a ausência de movimentos do bebê.
Exames emergenciais constataram a ausência de batimentos cardíacos. Micheli passou por uma cesariana no dia 10 de maio para retirada do bebê.

Mariana Rios

Atriz e apresentadora Mariana Rios
Atriz e apresentadora Mariana Rios Crédito: André Lobo / Folhapress
A atriz e apresentadora Mariana Rios sofreu um aborto espontâneo em 2020. Desde então, tem usado suas redes sociais para dialogar com outras mulheres sobre o tema.
Em seu processo de tentativas para engravidar novamente, descobriu uma trombofilia adquirida. “Como é importante falar sobre isso. Imagina se eu tivesse passando por tudo isso sozinha?”, refletiu.

Maíra Cardi

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro assumem relacionamento, nas redes sociais Crédito: Instagram/@mairacardi/@thiago.nigro
Em janeiro, Maíra Cardi anunciou a perda do bebê que esperava com Thiago Nigro. Segundo a influenciadora, o coração do bebê parou de bater sem causa aparente.
“Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós”, escreveu. Meses depois, ela anunciou uma nova gravidez e revelou ter sido diagnosticada com trombofilia, condição que aumenta o risco de trombose e complicações na gestação.

Sabrina Sato

Sabrina Sato
Sabrina Sato Crédito: Ricardo Bufolin / Globo
Em novembro de 2024, Sabrina Sato revelou que havia perdido o segundo filho na 11ª semana de gestação. O bebê era fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes. Sabrina chegou a ser internada em São Paulo e recebeu alta no dia seguinte. A informação foi confirmada por meio de boletim médico divulgado à imprensa.

Lexa

Grávida, Lexa é internada em São Paulo
Grávida, Lexa é internada em São Paulo Crédito: Reprodução Instagram @lexa
Em fevereiro, a cantora Lexa emocionou o público ao anunciar a morte da filha, Sofia, três dias após o parto prematuro. Grávida de seis meses, Lexa enfrentou uma pré-eclâmpsia grave e ficou internada por semanas.
“Eu senti cada chutinho, conversei com a barriga, sonhei com a nossa vida. Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada”, desabafou.

Thaeme Mariôto

Cantora Thaeme Mariôto
Cantora Thaeme Mariôto Crédito: Globo/Fábio Rocha
A cantora Thaeme Mariôto também enfrentou a perda de um bebê em 2024. Com muita fé, ela compartilhou com os fãs seu processo de luto e superação, inspirando outras mulheres que vivem situações parecidas.

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann como Jéssica em 'Família É Tudo'
Rafa Kalimann  Crédito: Angélica Goudinho/Globo
No Dia das Mães de 2024, Rafa Kalimann compartilhou nas redes sociais uma carta emocionante sobre a perda do bebê que esperava com o ator Allan Souza Lima. “Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim”, declarou, comovendo seus seguidores.

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