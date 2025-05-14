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Alta hospitalar

Micheli Machado deixa hospital após perda de bebê

Atriz estava no oitavo mês de gestação e esperava uma menina. Seria sua segunda filha com o marido, o ator Robson Nunes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 15:47

Micheli Machado deixa hospital após perda de bebê
Micheli Machado estava no oitavo mês Crédito: Instagram/@michelimachado
Micheli Machado, 44, recebeu alta hospitalar após ter perdido, na última sexta-feira, o bebê que esperava.
A atriz foi autorizada na segunda-feira a voltar para casa. "Ela está em casa desde a última segunda-feira e passa bem, recolhida e se recuperando do luto ao lado da família, que agradece o carinho que tem recebido dos amigos e fãs", informou sua assessoria ao portal Gshow.

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Micheli estava no oitavo mês de gestação e esperava uma menina. Seria sua segunda filha com o marido, o ator Robson Nunes, 42. O casal já é pai de Morena, 13.
Ela é conhecida por seu trabalho em novelas como "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021) e "Todas as Flores" (2022).

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