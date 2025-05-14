Micheli Machado deixa hospital após perda de bebê

Micheli Machado estava no oitavo mês Crédito: Instagram/@michelimachado

Micheli Machado, 44, recebeu alta hospitalar após ter perdido, na última sexta-feira, o bebê que esperava.

A atriz foi autorizada na segunda-feira a voltar para casa. "Ela está em casa desde a última segunda-feira e passa bem, recolhida e se recuperando do luto ao lado da família, que agradece o carinho que tem recebido dos amigos e fãs", informou sua assessoria ao portal Gshow.

Micheli estava no oitavo mês de gestação e esperava uma menina. Seria sua segunda filha com o marido, o ator Robson Nunes, 42. O casal já é pai de Morena, 13.