Solidariedade

Eliana, Gil do Vigor e outros famosos prestam apoio a Tati Machado nas redes sociais

Apresentadora anunciou que perdeu o bebê que esperava; ela estava na reta final da gravidez

Publicado em 13 de maio de 2025 às 14:41

Gil do Vigor com Tati Machado nos bastidores do programa 'Mais Você' Crédito: Reprodução Instagram @gildovigor

Eliana, Gil do Vigor, Renata Capucci e outros famosos usaram as redes sociais nesta terça-feira (13) para prestar apoio a Tati Machado, que anunciou a perda de seu bebê com 33 semanas de gestação. Segundo a equipe da apresentadora, o bebê teve parada de batimentos cardíacos constatada.>

Colega de Saia Justa, Eliana publicou uma mensagem de solidariedade à amiga. "Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho", escreveu. "Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira.">

Gil do Vigor reforçou a amizade e o apoio que Tati teve com ele. Em suas redes sociais, disse: "Você me ergueu, me apoiou, foi colo quando eu mais precisei e, agora, eu quero que você saiba que pode contar comigo do mesmo jeito".>

Nos comentários da postagem de Ana Maria Braga, a apresentadora Renata Capucci compartilhou sua própria experiência com a dor da perda: "Eu sei bem o quanto dói. Perdi meu primeiro com 33 semanas. E outro com 22. E mais um com 8. São anjos que cuidam de mim".>

>

"Que momento mais difícil. Estamos com você Tati e com o Bruno. Que Deus conforte o coração de toda família", disse Ivo Madoglio, repórter do Mais Você.>

A ex-BBB Anamara Barreira também compartilhou sua emoção: "Meus sentimentos e que a dor se transforme rapidamente em uma lembrança".>

Juliane Massaoka, Talitha Morete, Dani Calabresa e Ana Paula Araújo também deixaram seu apoio nos comentários, prestando solidariedade a Tati nesse momento difícil.>

Este vídeo pode te interessar