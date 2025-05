Findes homenageia lideranças da indústria do ES e do Brasil em Vitória

O Encontro da Indústria 2025 celebrou e homenageou importantes nomes que contribuíram para o fortalecimento da indústria capixaba ao longo do último ano. O evento, que é realizado anualmente pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), nesta quinta-feira (22),no Le Buffet Master, reuniu empresários, lideranças e autoridades políticas. Neste ano, quatro grandes personalidades foram condecoradas com as Medalhas do Mérito concedidas pela Findes e pela CNI: o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (Medalha da Ordem do Mérito Industrial CNI); o presidente do Sindipacel e diretor de Relações Corporativas e Licenciamento Ambiental da Suzano, André Brito (Medalha do Mérito Industrial Findes); a empresária e presidente do Sindicacau, Maíra Welerson (Medalha do Mérito Empreendedor); e o empresário e presidente do Sindimol, Vitor Guidini (Medalha do Mérito Sindical). O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, recebeu em nome do governador do ES, Renato Casagrande, a Medalha da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Veja as fotos!