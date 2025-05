Associação Empresarial de Vila Velha debate gestão com inovação

Wine tasting

Jorge Lucki, um dos máximos especialistas em vinhos do Brasil, é presença confirmada na 2ª edição do Wine Tasting Gran Cave que acontecerá no dia 4 de junho, na Lexus Vitória. Na ocasião, Lucki vai comandar o Máster Class de Sommelière junto com o gerente comercial da Vinícula uruguaia Garzón, José Cláudio D’Auria, e o gerente de vendas do Brasil da Vinícula Morandé, Keli Bergamo compartilhando com os apreciadores a melhor experiência do mundo do vinho. Jorge Lucki é colunista do jornal Valor Econômico e das revistas Valor Investe e Prazeres da Mesa, além de consultor de livros sobre vinhos traduzidos no Brasil e coautor do guia Descorchados América do Sul. Sua expertise como enólogo o credencia como referência no universo dos vinhos. Ele é Engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e consolidou sua formação em vinho na Académie du Vin de Paris. A Wine Tasting Gran Cave deste ano reunirá 16 importadoras nacionais e internacionais e oferecerá ao público a oportunidade de degustar mais de 120 rótulos exclusivos. Estarão representados países tradicionais no universo do vinho, como França, Itália, Espanha, Portugal, Chile, Argentina e EUA, além de rótulos vindos de territórios considerados exóticos, como Moldávia, Bulgária, Líbano.