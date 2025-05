Personalidades recebem homenagem na Semana S do Comércio

Dezoito personalidades que fazem a diferença e ajudam a impulsionar a economia do Espírito Santo foram homenageadas na última sexta-feira (16) com a Comenda Antônio Oliveira Santos, concedida pela Assembleia Legislativa do ES em parceria com o Sistema Fecomércio‑ES – Sesc e Senac. A honraria foi entregue durante a programação da Semana S do Comércio, realizada no Ilha Buffet, em Vitória, pelo presidente do Sistema, Idalberto Moro, e pelo presidente da Ales, Marcelo Santos.