Fábio Jr. apresenta  “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anos” em Vitória

O fã-clube capixaba do cantor Fábio Jr. lotou o show do cantor, neste sábado (17), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Durante a turnê “Bem Mais Que os Meus 20 e Poucos Anjos, o cantor apresenta seus maiores sucessos de Fábio Jr., incluindo "Pai", "Só Você", "Caça e Caçador", "Pareço um menino", "Alma Gêmea", entre outros, e coloca todo mundo pra cantar junto. Os cenários que contam a história do artista também fazem parte do espetáculo. Veja as fotos e vídeo.

Vivi Albani, a anfitriã Luciana Melo e Simone Mozine: na “Experiência Dior” no Rooftop do Edifício Ilha Vitória, Reserva Vitória, na Enseada do Suá . Crédito: Keone Magalhães

IA na advocacia O advogado Marcelo Devens contratou um treinamento em inteligência artificial para a sua equipe, no Ímero Devens Advogados. A oficina inclui tópicos como controle de privacidade, ferramentas do ChatGPT, engenharia de prompt e uso de robôs na prática jurídica e será realizada pela Legalópsia, empresa da professora e advogada Carolina Esteves. Com a iniciativa, Marcelo Devens acredita que conseguirá ganhar mais agilidade e eficiência no trabalho jurídico.



Semana de 4 dias A chamada “semana de quatro dias”, que está sendo testada em diversos países, inclusive no Brasil, será um dos temas do Conexa H. Para falar sobre o assunto, o maior congresso de gestão de pessoas do Estado trará Renata Rivetti. Renata atua no projeto piloto que avalia os impactos da redução da jornada de trabalho, no Brasil. Ela não só falará sobre o tema como trará representantes de duas empresas que testam esse modelo para participar do debate. O Conexa H é promovido pela ABRH-ES e acontecerá no dia 11 de junho, no Centro de Convenções de Vitória.