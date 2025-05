Domingo (25) tem show de Psirico, Prainha Vive e festival de carne no ES

Chico César

Chico César no Parque Cultural Casa do Governador Data: Domingo (25) Horário do show: 13h. Horário de funcionamento do parque: 8h às 15h (última entrada às 14h) Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Ingressos: Consultar disponibilidade no site. Gratuito, com retirada antecipada pelo site www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com Classificação indicativa: Livre. Confira a matéria completa de HZ.