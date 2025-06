Tristeza

Tati Machado fala pela primeira vez após perda de bebê: "Dói pra viver"

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo", escreveu a apresentadora

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo", começou Tati.>