Luto gestacional

Tati Machado: entenda o que acontece com a produção de leite materno após a perda de bebê

Em casos de óbito fetal, a produção de leite pode ocorrer normalmente. Isso acontece porque a estimulação hormonal para a lactação não depende da sobrevivência do bebê, mas sim do término da gestação

Editor do Se Cuida / [email protected]

"Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", diz parte da nota. Tati Machado precisou passar por trabalho de parto e está sob cuidados. >

A ginecologista obstetra Anna Bimbato, da Bluzz Saúde, diz que o luto gestacional provoca uma ruptura abrupta no processo fisiológico e emocional da gestação. "Mesmo sem o nascimento de um bebê vivo, o organismo materno passa por alterações similares às do puerpério . Há uma queda repentina nos níveis de estrogênio e progesterona, além da liberação de ocitocina e prolactina, que podem estimular a lactação". Emocionalmente, a mulher pode experimentar a tristeza profunda, o choque, a culpa, a raiva e a ansiedade , emoções que se sobrepõem ao processo fisiológico da maternidade sem o bebê.>

A médica diz que mesmo em casos de óbito fetal, a produção de leite pode ocorrer normalmente. "Isso acontece porque a estimulação hormonal para a lactação (principalmente a prolactina e a ocitocina) não depende da sobrevivência do bebê, mas sim do término da gestação". >

Acolhimento

É comum que as mamas fiquem inchadas e endurecidas, doloridas, com sensação de peso e desconforto, e em alguns casos, pode ocorrer febre baixa. A médica conta que em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para aliviar o desconforto e prevenir complicações. "As opções incluem analgésicos e anti-inflamatórios para controle da dor e inibidores da lactação, principalmente quando o desconforto é intenso ou há risco de mastite. Compressas frias, sutiã firme e abstinência de estímulo também são orientações comuns", diz Anna Bimbato. >