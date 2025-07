Famosos

Fabio Assunção relembra primeira transa aos 13 anos: 'Não foi legal'

Ator falou da experiência traumática em podcast: 'Nem considero como minha primeira vez'

Fabio Assunção surpreendeu ao contar que a primeira experiência sexual foi longe de especial. O ator, que conversou sobre sua vida sexual e amorosa no podcast Surubaum, comandado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, afirmou que o ato aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos -e disse que preferiria esquecê-lo.>

"Foi num clube, em um quarto cheio de adolescentes da mesma idade. Aconteceu no banheiro, mas o banheiro ficava dentro do próprio quarto, então tinha gente por perto", explicou, tentando não se estender no assunto. "Não foi muito bonito.">