Irmão de Marília Mendonça se emociona e pede fim dos ataques à mãe

Em vídeo nas redes sociais, João Gustavo chora ao defender Dona Ruth em meio à disputa judicial com Murilo Huff pela guarda do filho da cantora

Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo usou as redes sociais nesta terça-feira (1) para fazer um desabafo sobre a confusão envolvendo a mãe, Dona Ruth, e o ex-cunhado, Murilo Huff, pela guarda do filho da cantora com o sertanejo. Em um vídeo emocionado, o jovem apareceu chorando e pediu que as pessoas parem de atacar a matriarca da família.>