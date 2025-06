Famosos

Quem é o 'padre sertanejo' que vai faturar quase R$ 1 milhão no São João

Sacerdote recebeu a autorização do bispo Dom Pedro Luiz Stringhini para realizar shows, além de apresentar programas de rádio e televisão

MISSAS IMAGINÁRIAS

Nas redes sociais, o padre também consolidou sua imagem de artista popular. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ele divulga shows, mensagens de fé e momentos do cotidiano.>

OSTENTAÇÃO E POSTURA NO PALCO

As queixas incluíam uso de roupas justas, piadas de mau gosto e exibição de bens de alto valor, como carros importados, relógios e até helicópteros. Também houve relatos de consumidores insatisfeitos com produtos vendidos em seus programas.>

Na época, Alessandro Campos negou todas as acusações. Em entrevista ao jornalista, ele afirmou que "não fez voto de pobreza" e que suas atividades estão de acordo com as normas da Igreja Católica. Disse ainda que nunca ofendeu idosas e que as brincadeiras são bem recebidas por seu público.>