Anitta faz rara interação com namorado, que não está entre seus 63 milhões de seguidores

A cantora talvez sinta falta de um nomezinho na lista dos milhares de seguidores: o do catarinense Ian Bortolanza, que não a segue no Instagram

Publicado em 1 de julho de 2025 às 15:34

Anitta posta fotos com namorado no Instagram Crédito: Reprodução Instagram / @anitta

Com mais de 63 milhões de seguidores somente no Instagram, Anitta talvez sinta falta de um seguidor específico: seu namorado. Discreto, ele aparece em uma postagem da cantora nos stories e também no feed, mas, curiosamente, eles não se seguem nas redes. >

O namoro dos dois ficou mais evidente depois que a cantora apareceu com Ian em um camarote da Marquês de Sapucaí, no Carnaval carioca. A artista estava solteira desde janeiro, quando terminou com o jogador de futebol Vinícius Souza. Nas redes sociais, Ian Bortolanza tem um perfil fechado e discreto com apenas 4.300 seguidores.>

Mas, afinal, quem é o namorado de Anitta? O catarinense é formado em administração de empresas e, segundo o LinkedIn, trabalha como diretor de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo.>

Nessa empresa, presta assessoria de mídia e produção de conteúdo para lutadores famosos. Dentre eles Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira. Ele também já trabalhou com representação de marcas multinacionais da área médica no Brasil, com vendas e revendas de produtos hospitalares.>

É apaixonado por esportes como muay thai, boxe, corrida e esqui e algumas pessoas veem uma certa semelhança física entre Ian e o jogador de futebol uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo.>

